https://ria.ru/20231020/pogoda-1904093180.html
Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей
Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей - РИА Новости, 20.10.2023
Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей
Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей, с начала месяца уже выпало 82 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:22
2023-10-20T12:22
2023-10-20T12:22
общество
москва
михаил леус
санкт-петербург
центр "фобос"
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей, с начала месяца уже выпало 82 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "К утру пятницы в осадкомеры метеорологов на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, с начала месяца уже попало 82 миллиметров осадков, что составляет 117% от месячной нормы. Таким образом Москва, вслед за Санкт-Петербургом, досрочно перевыполнила октябрьский климатический план по осадкам", - поделился Леус. Он отметил, что к концу своей второй декады октябрь 2023 года в столице занял шестую позицию в ранжированном списке самых "мокрых" октябрей XXI века. "И это далеко не последние осадки в октябре. Уже в понедельник копилка небесной влаги заметно пополнится", - добавил синоптик.
https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, михаил леус, санкт-петербург, центр "фобос"
Общество, Москва, Михаил Леус, Санкт-Петербург, Центр "Фобос"
Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей
Леус: в Москве на утро 20 октября выпало 117% месячной нормы осадков