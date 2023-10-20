https://ria.ru/20231020/pogoda-1904093180.html

Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей

Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей - РИА Новости, 20.10.2023

Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей

Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей, с начала месяца уже выпало 82 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:22

2023-10-20T12:22

2023-10-20T12:22

общество

москва

михаил леус

санкт-петербург

центр "фобос"

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Москва досрочно перевыполнила октябрьскую норму дождей, с начала месяца уже выпало 82 миллиметров осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале. "К утру пятницы в осадкомеры метеорологов на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, с начала месяца уже попало 82 миллиметров осадков, что составляет 117% от месячной нормы. Таким образом Москва, вслед за Санкт-Петербургом, досрочно перевыполнила октябрьский климатический план по осадкам", - поделился Леус. Он отметил, что к концу своей второй декады октябрь 2023 года в столице занял шестую позицию в ранжированном списке самых "мокрых" октябрей XXI века. "И это далеко не последние осадки в октябре. Уже в понедельник копилка небесной влаги заметно пополнится", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20231018/pogoda-1903575542.html

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санкт-петербург

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Ольга Фомченкова

общество, москва, михаил леус, санкт-петербург, центр "фобос"