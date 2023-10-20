Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:50 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/podzhog-1904075435.html
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД - РИА Новости, 20.10.2023
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД
Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:50
2023-10-20T11:50
происшествия
белгородская область
старый оскол
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_0:58:1595:955_1920x0_80_0_0_0990ece340922ea04a7c6b3dfb418568.jpg
БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным УМВД и Белгородским ЛО МВД России на транспорте установлены и задержаны исполнители диверсионных акций, совершившие поджоги объектов АО "РЖД" в г. Старый Оскол Белгородской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря проведению комплекса мероприятий, включая сравнительную генетическую экспертизу изъятых предметов на местах поджога, были получены данные о причастности к совершенным диверсиям двух граждан РФ 2002 года рождения и одного - 2003 года рождения. В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая квалифицирует их деяния как "умышленное уничтожение имущества путем поджога". Судом было принято решение о заключении фигурантов под стражу. Дополнительно было установлено, что организатор диверсий получал указания от неизвестного лица через аккаунт в Telegram. "Кроме того, следственным отделом управления в отношении трёх фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 ("Диверсия") УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - добавляет УФСБ. В пресс-службе дополнительно сообщили РИА Новости, что подозреваемые в конце августа 2023 года подожгли путевую машину на территории железнодорожной станции Старый Оскол, чем причинили ущерб компании на сумму более 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231009/saratov-1901565470.html
https://ria.ru/20230821/diversiya-1891316627.html
белгородская область
старый оскол
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/03/1761987765_19:0:1424:1054_1920x0_80_0_0_0ab7f64dc93cd2224ea7fdef0977cfce.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, белгородская область, старый оскол
Происшествия, Белгородская область, Старый Оскол
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД

Дело о диверсии завели после поджога путевой машины РЖД в Белгородской области

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ России
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным УМВД и Белгородским ЛО МВД России на транспорте установлены и задержаны исполнители диверсионных акций, совершившие поджоги объектов АО "РЖД" в г. Старый Оскол Белгородской области", - говорится в сообщении.
Житель Саратовской области, признанный виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 281 УК РФ Диверсия
Поджигатель релейных шкафов в Саратове получил 12 лет за диверсию
9 октября, 17:28
Уточняется, что благодаря проведению комплекса мероприятий, включая сравнительную генетическую экспертизу изъятых предметов на местах поджога, были получены данные о причастности к совершенным диверсиям двух граждан РФ 2002 года рождения и одного - 2003 года рождения.
В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая квалифицирует их деяния как "умышленное уничтожение имущества путем поджога". Судом было принято решение о заключении фигурантов под стражу. Дополнительно было установлено, что организатор диверсий получал указания от неизвестного лица через аккаунт в Telegram.
«
"Кроме того, следственным отделом управления в отношении трёх фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 ("Диверсия") УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - добавляет УФСБ.
В пресс-службе дополнительно сообщили РИА Новости, что подозреваемые в конце августа 2023 года подожгли путевую машину на территории железнодорожной станции Старый Оскол, чем причинили ущерб компании на сумму более 100 тысяч рублей.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 21.08.2023
В Херсонской области задержали украинца за диверсию на железной дороге
21 августа, 15:40
 
ПроисшествияБелгородская областьСтарый Оскол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала