https://ria.ru/20231020/podzhog-1904075435.html

В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД

В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД - РИА Новости, 20.10.2023

В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД

Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T11:50

2023-10-20T11:50

2023-10-20T11:50

происшествия

белгородская область

старый оскол

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БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным УМВД и Белгородским ЛО МВД России на транспорте установлены и задержаны исполнители диверсионных акций, совершившие поджоги объектов АО "РЖД" в г. Старый Оскол Белгородской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря проведению комплекса мероприятий, включая сравнительную генетическую экспертизу изъятых предметов на местах поджога, были получены данные о причастности к совершенным диверсиям двух граждан РФ 2002 года рождения и одного - 2003 года рождения. В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая квалифицирует их деяния как "умышленное уничтожение имущества путем поджога". Судом было принято решение о заключении фигурантов под стражу. Дополнительно было установлено, что организатор диверсий получал указания от неизвестного лица через аккаунт в Telegram. "Кроме того, следственным отделом управления в отношении трёх фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 ("Диверсия") УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - добавляет УФСБ. В пресс-службе дополнительно сообщили РИА Новости, что подозреваемые в конце августа 2023 года подожгли путевую машину на территории железнодорожной станции Старый Оскол, чем причинили ущерб компании на сумму более 100 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231009/saratov-1901565470.html

https://ria.ru/20230821/diversiya-1891316627.html

белгородская область

старый оскол

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, белгородская область, старый оскол