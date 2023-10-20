https://ria.ru/20231020/podzhog-1904075435.html
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД - РИА Новости, 20.10.2023
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД
Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:50
2023-10-20T11:50
2023-10-20T11:50
происшествия
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол, сообщила пресс-служба УФСБ по региону. "Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным УМВД и Белгородским ЛО МВД России на транспорте установлены и задержаны исполнители диверсионных акций, совершившие поджоги объектов АО "РЖД" в г. Старый Оскол Белгородской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что благодаря проведению комплекса мероприятий, включая сравнительную генетическую экспертизу изъятых предметов на местах поджога, были получены данные о причастности к совершенным диверсиям двух граждан РФ 2002 года рождения и одного - 2003 года рождения. В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая квалифицирует их деяния как "умышленное уничтожение имущества путем поджога". Судом было принято решение о заключении фигурантов под стражу. Дополнительно было установлено, что организатор диверсий получал указания от неизвестного лица через аккаунт в Telegram. "Кроме того, следственным отделом управления в отношении трёх фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 ("Диверсия") УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - добавляет УФСБ. В пресс-службе дополнительно сообщили РИА Новости, что подозреваемые в конце августа 2023 года подожгли путевую машину на территории железнодорожной станции Старый Оскол, чем причинили ущерб компании на сумму более 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20231009/saratov-1901565470.html
https://ria.ru/20230821/diversiya-1891316627.html
белгородская область
старый оскол
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, белгородская область, старый оскол
Происшествия, Белгородская область, Старый Оскол
В Белгородской области возбудили дело после поджога путевой машины РЖД
Дело о диверсии завели после поджога путевой машины РЖД в Белгородской области
БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Уголовное дело о диверсии возбуждено в отношении трех жителей Белгородской области после поджога путевой машины на железнодорожной станции Старый Оскол, сообщила пресс-служба УФСБ по региону.
«
"Сотрудниками УФСБ России по Белгородской области совместно с региональным УМВД и Белгородским ЛО МВД России на транспорте установлены и задержаны исполнители диверсионных акций, совершившие поджоги объектов АО "РЖД" в г. Старый Оскол Белгородской области", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что благодаря проведению комплекса мероприятий, включая сравнительную генетическую экспертизу изъятых предметов на местах поджога, были получены данные о причастности к совершенным диверсиям двух граждан РФ 2002 года рождения и одного - 2003 года рождения.
В отношении задержанных лиц возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ, которая квалифицирует их деяния как "умышленное уничтожение имущества путем поджога". Судом было принято решение о заключении фигурантов под стражу. Дополнительно было установлено, что организатор диверсий получал указания от неизвестного лица через аккаунт в Telegram.
«
"Кроме того, следственным отделом управления в отношении трёх фигурантов возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 281 ("Диверсия") УК РФ, санкции которой предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до двадцати лет", - добавляет УФСБ.
В пресс-службе дополнительно сообщили РИА Новости, что подозреваемые в конце августа 2023 года подожгли путевую машину на территории железнодорожной станции Старый Оскол, чем причинили ущерб компании на сумму более 100 тысяч рублей.
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