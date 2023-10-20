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Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье
Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023
Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье
Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:45
2023-10-20T16:45
2023-10-20T16:45
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы и области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Компания "Стимул" запустила в Волоколамске производство растительного сыра тофу. Свою продукцию предприятие поставляет практически во все рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья. Помощь в подборе помещения для размещения производства компании оказала Корпорации развития Московской области (КРМО). В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии компания планирует приглашать на практику студентов - будущих технологов", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 миллионов рублей. "Производственные мощности предприятия позволяют в смену выпускать около трех тонн готовой продукции. Для жителей Волоколамска на предприятии создали 20 рабочих мест", - добавила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. По данным Мининвеста, компания "Стимул" производит сыр "тофу" на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье: соевые бобы, вода и коагулянт (натуральный загуститель). Сырье закупают у проверенных российских производителей.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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москва, волоколамск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Москва, Волоколамск, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы и области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Компания "Стимул" запустила в Волоколамске производство растительного сыра тофу. Свою продукцию предприятие поставляет практически во все рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья
. Помощь в подборе помещения для размещения производства компании оказала Корпорации развития Московской области (КРМО). В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии компания планирует приглашать на практику студентов - будущих технологов", - отметили в ведомстве.
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По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 миллионов рублей.
"Производственные мощности предприятия позволяют в смену выпускать около трех тонн готовой продукции. Для жителей Волоколамска на предприятии создали 20 рабочих мест", - добавила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
По данным Мининвеста, компания "Стимул" производит сыр "тофу" на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье: соевые бобы, вода и коагулянт (натуральный загуститель). Сырье закупают у проверенных российских производителей.