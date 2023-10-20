https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904194024.html

Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье

Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023

Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье

Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:45

2023-10-20T16:45

2023-10-20T16:45

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы и области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Компания "Стимул" запустила в Волоколамске производство растительного сыра тофу. Свою продукцию предприятие поставляет практически во все рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья. Помощь в подборе помещения для размещения производства компании оказала Корпорации развития Московской области (КРМО). В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии компания планирует приглашать на практику студентов - будущих технологов", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 миллионов рублей. "Производственные мощности предприятия позволяют в смену выпускать около трех тонн готовой продукции. Для жителей Волоколамска на предприятии создали 20 рабочих мест", - добавила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. По данным Мининвеста, компания "Стимул" производит сыр "тофу" на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье: соевые бобы, вода и коагулянт (натуральный загуститель). Сырье закупают у проверенных российских производителей.

https://ria.ru/20231019/zavod-1903889950.html

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волоколамск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, волоколамск, московская область (подмосковье)