Рейтинг@Mail.ru
Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Новости Подмосковья
Новости Подмосковья
 
16:45 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904194024.html
Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье
Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023
Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье
Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:45
2023-10-20T16:45
новости подмосковья
москва
волоколамск
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904194128_101:146:1231:782_1920x0_80_0_0_3bbce80c2eed6ac2646cf1d7bf65e3ce.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы и области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона. "Компания "Стимул" запустила в Волоколамске производство растительного сыра тофу. Свою продукцию предприятие поставляет практически во все рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья. Помощь в подборе помещения для размещения производства компании оказала Корпорации развития Московской области (КРМО). В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии компания планирует приглашать на практику студентов - будущих технологов", - отметили в ведомстве. По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 миллионов рублей. "Производственные мощности предприятия позволяют в смену выпускать около трех тонн готовой продукции. Для жителей Волоколамска на предприятии создали 20 рабочих мест", - добавила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении. По данным Мининвеста, компания "Стимул" производит сыр "тофу" на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье: соевые бобы, вода и коагулянт (натуральный загуститель). Сырье закупают у проверенных российских производителей.
https://ria.ru/20231019/zavod-1903889950.html
москва
волоколамск
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904194128_123:24:1223:849_1920x0_80_0_0_ed5b9918d5c1e89eb1afb9549c5ed538.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, волоколамск, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Москва, Волоколамск, Московская область (Подмосковье)

Новое производство сыра тофу запустили в Подмосковье

© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской областиНовое производство сыра тофу в Волоколамске
Новое производство сыра тофу в Волоколамске - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
Новое производство сыра тофу в Волоколамске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Производство тофу запустили в подмосковном Волоколамске, его открытие позволит обеспечивать растительным сыром практически все рестораны азиатской кухни Москвы и области, сообщили в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки региона.
"Компания "Стимул" запустила в Волоколамске производство растительного сыра тофу. Свою продукцию предприятие поставляет практически во все рестораны азиатской кухни Москвы и Подмосковья. Помощь в подборе помещения для размещения производства компании оказала Корпорации развития Московской области (КРМО). В рамках подготовки кадров для работы на новом предприятии компания планирует приглашать на практику студентов - будущих технологов", - отметили в ведомстве.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ознакомился в Китае с производством автогиганта Changan Automobile Group - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Воробьев посетил завод китайской автомобильной компании
19 октября, 16:25
По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, объем инвестиций в проект на первом этапе превысил 25 миллионов рублей.
"Производственные мощности предприятия позволяют в смену выпускать около трех тонн готовой продукции. Для жителей Волоколамска на предприятии создали 20 рабочих мест", - добавила Зиновьева, слова которой приводятся в сообщении.
По данным Мининвеста, компания "Стимул" производит сыр "тофу" на основе соевого молока уже 10 лет. Для производства продукции используется только натуральное сырье: соевые бобы, вода и коагулянт (натуральный загуститель). Сырье закупают у проверенных российских производителей.
 
Новости ПодмосковьяМоскваВолоколамскМосковская область (Подмосковье)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала