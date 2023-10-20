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Социальные выплаты проиндексируют в Подмосковье с 2024 года - РИА Новости, 20.10.2023
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Новости Подмосковья
 
14:16 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904141011.html
Социальные выплаты проиндексируют в Подмосковье с 2024 года
Социальные выплаты проиндексируют в Подмосковье с 2024 года - РИА Новости, 20.10.2023
Социальные выплаты проиндексируют в Подмосковье с 2024 года
В Московской области социальные выплаты проиндексируют на 5,6%, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:16
2023-10-20T14:16
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
людмила болатаева
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Московской области социальные выплаты проиндексируют на 5,6%, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона. "В Подмосковье с нового года социальные выплаты будут проиндексированы на 5,6%. Так, минимальный размер пенсии будет составлять 15735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 - 17,7 тысячи рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева. В пресс-службе уточнили, что индексация социальных выплат является ежегодной и организуется для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки нуждающимся. В настоящее время размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тысячи рублей, а размер единого пособия на детей от 8,4-16,7 тысячи рублей. "С нового года выплаты в увеличенном размере у нас в регионе получат свыше 280 тысяч жителей. Также с этого года по решению губернатора неработающим пенсионерам старше 65 лет выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч рублей, которые проживают в Подмосковье более десяти лет", - уточнила Болатаева. Как отметили в пресс-службе, важным условием для доплаты к пенсии также является то, что пенсионер должен быть одиноко проживающим или проживающим в семье с супругом пенсионером или ребенком до 18 лет, либо ребенком-инвалидом старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия ребенка.
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московская область (подмосковье), людмила болатаева
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Людмила Болатаева

Социальные выплаты проиндексируют в Подмосковье с 2024 года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Московской области социальные выплаты проиндексируют на 5,6%, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.
"В Подмосковье с нового года социальные выплаты будут проиндексированы на 5,6%. Так, минимальный размер пенсии будет составлять 15735 рублей, а единое пособие на детей от 8,8 - 17,7 тысячи рублей, оно выплачивается в трех размерах в зависимости от дохода семьи", - сказала министр социального развития региона Людмила Болатаева.
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В пресс-службе уточнили, что индексация социальных выплат является ежегодной и организуется для повышения уровня жизни населения и обеспечения социальной поддержки нуждающимся. В настоящее время размер минимальной пенсии в регионе составляет 14,8 тысячи рублей, а размер единого пособия на детей от 8,4-16,7 тысячи рублей.
"С нового года выплаты в увеличенном размере у нас в регионе получат свыше 280 тысяч жителей. Также с этого года по решению губернатора неработающим пенсионерам старше 65 лет выплачивается ежемесячная доплата к пенсии до 18 тысяч рублей, которые проживают в Подмосковье более десяти лет", - уточнила Болатаева.
Как отметили в пресс-службе, важным условием для доплаты к пенсии также является то, что пенсионер должен быть одиноко проживающим или проживающим в семье с супругом пенсионером или ребенком до 18 лет, либо ребенком-инвалидом старше 18 лет, если инвалидность установлена до совершеннолетия ребенка.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Людмила Болатаева
 
 
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