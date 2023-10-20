https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091199.html
Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье
Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023
Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье
Педагоги из Поднебесной будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:15
2023-10-20T12:15
2023-10-20T12:15
новости подмосковья
андрей воробьев
чунцин
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_1:0:1144:643_1920x0_80_0_0_3765369cc8cc790a785a1f7860744319.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Педагоги из Поднебесной будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами. Поэтому вместе с Ченом Мингбо договорились, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Инициатива была озвучена в ходе встречи главы Подмосковья с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо, в ходе которой обсудили не только совместные образовательные программы, но и развитие автомобильной промышленности. "Китайский автопром растет и сейчас логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас был ряд встреч с автомобильными производителями, с гигантами рынка", - добавил Воробьев.
https://radiosputnik.ria.ru/20231019/biznes-park-1903880305.html
чунцин
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1e/1799303935_161:0:1018:643_1920x0_80_0_0_6501db4ff51862fd0b04a217b75e81c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, чунцин, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Чунцин, Московская область (Подмосковье)