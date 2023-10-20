https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091199.html

Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье

Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023

Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье

Педагоги из Поднебесной будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:15

2023-10-20T12:15

2023-10-20T12:15

новости подмосковья

андрей воробьев

чунцин

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Педагоги из Поднебесной будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами. Поэтому вместе с Ченом Мингбо договорились, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Инициатива была озвучена в ходе встречи главы Подмосковья с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо, в ходе которой обсудили не только совместные образовательные программы, но и развитие автомобильной промышленности. "Китайский автопром растет и сейчас логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас был ряд встреч с автомобильными производителями, с гигантами рынка", - добавил Воробьев.

https://radiosputnik.ria.ru/20231019/biznes-park-1903880305.html

чунцин

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

андрей воробьев, чунцин, московская область (подмосковье)