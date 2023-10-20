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Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023
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Новости Подмосковья
 
12:15 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/podmoskove-1904091199.html
Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье
Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье - РИА Новости, 20.10.2023
Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье
Педагоги из Поднебесной будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:15
2023-10-20T12:15
новости подмосковья
андрей воробьев
чунцин
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Педагоги из Поднебесной будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами. Поэтому вместе с Ченом Мингбо договорились, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале. Инициатива была озвучена в ходе встречи главы Подмосковья с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо, в ходе которой обсудили не только совместные образовательные программы, но и развитие автомобильной промышленности. "Китайский автопром растет и сейчас логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас был ряд встреч с автомобильными производителями, с гигантами рынка", - добавил Воробьев.
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андрей воробьев, чунцин, московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Чунцин, Московская область (Подмосковье)

Воробьев: педагоги из КНР начнут преподавать китайский язык в Подмосковье

© Фото : Правительство Московской области Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Правительство Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Педагоги из Поднебесной будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
"Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами. Поэтому вместе с Ченом Мингбо договорились, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья", - отметил Воробьев в своём официальном Telegram-канале.
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Вчера, 22:20
Инициатива была озвучена в ходе встречи главы Подмосковья с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо, в ходе которой обсудили не только совместные образовательные программы, но и развитие автомобильной промышленности.
"Китайский автопром растет и сейчас логичным образом встает вопрос локализации производства. Именно поэтому в поездке у нас был ряд встреч с автомобильными производителями, с гигантами рынка", - добавил Воробьев.
 
Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевЧунцинМосковская область (Подмосковье)
 
 
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