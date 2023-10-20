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Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023
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Белгородская область
Белгородская область
 
10:12 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/podderzhka-1904015173.html
Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса
Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023
Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса
Пострадавшие от обстрелов предприятия Белгородской области получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:12
2023-10-20T10:12
белгородская область
белгородская область
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БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов предприятия Белгородской области получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по результатам встречи с предпринимателями Шебекинского городского округа. ⠀"На сегодняшний день пострадавшие предприятия округа уже получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям поддержки. Выплаченные средства — это областные и федеральные деньги, которые доходили до бизнеса в виде грантов регионального Министерства экономического развития и микрозаймов по льготной ставке, а также через фонд развития промышленности Белгородской области", - написал Гладков. Он подчеркнул, что региональным властям было бы трудно обойтись без помощи федерального центра и поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустину и министров Дениса Мантурова и Максима Решетникова. "После июньских событий ущерб, полученный предприятиями, вырос в несколько раз. И мы понимаем, что уже выделенных средств недостаточно для того, чтобы восстановить каждое пострадавшее производство. Поэтому сейчас на федеральном уровне ведем активную работу по привлечению новых объёмов средств на поддержку предприятий", - добавил глава региона. Гладков пояснил, что пока решения в нормативно-правовых актах нет, но предварительно федеральная помощь на восстановление предприятий прорабатывается. Со стороны региона идет процесс обоснования необходимости выделения средств уже в этом году. Сейчас предприятиям необходимо актуализировать данные.
https://ria.ru/20231018/stipendii-1903670578.html
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белгородская область, вячеслав гладков, россия, михаил мишустин, владимир путин
Белгородская область, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Михаил Мишустин, Владимир Путин

Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса

© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
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БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов предприятия Белгородской области получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по результатам встречи с предпринимателями Шебекинского городского округа.
«
⠀"На сегодняшний день пострадавшие предприятия округа уже получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям поддержки. Выплаченные средства — это областные и федеральные деньги, которые доходили до бизнеса в виде грантов регионального Министерства экономического развития и микрозаймов по льготной ставке, а также через фонд развития промышленности Белгородской области", - написал Гладков.
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Он подчеркнул, что региональным властям было бы трудно обойтись без помощи федерального центра и поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустину и министров Дениса Мантурова и Максима Решетникова.
«
"После июньских событий ущерб, полученный предприятиями, вырос в несколько раз. И мы понимаем, что уже выделенных средств недостаточно для того, чтобы восстановить каждое пострадавшее производство. Поэтому сейчас на федеральном уровне ведем активную работу по привлечению новых объёмов средств на поддержку предприятий", - добавил глава региона.
Гладков пояснил, что пока решения в нормативно-правовых актах нет, но предварительно федеральная помощь на восстановление предприятий прорабатывается. Со стороны региона идет процесс обоснования необходимости выделения средств уже в этом году. Сейчас предприятиям необходимо актуализировать данные.
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Белгородская областьБелгородская областьВячеслав ГладковРоссияМихаил МишустинВладимир Путин
 
 
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