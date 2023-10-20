Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской областиГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© Фото : предоставлено пресс-службой правительства Белгородской области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов предприятия Белгородской области получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по результатам встречи с предпринимателями Шебекинского городского округа.
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⠀"На сегодняшний день пострадавшие предприятия округа уже получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям поддержки. Выплаченные средства — это областные и федеральные деньги, которые доходили до бизнеса в виде грантов регионального Министерства экономического развития и микрозаймов по льготной ставке, а также через фонд развития промышленности Белгородской области", - написал Гладков.
Он подчеркнул, что региональным властям было бы трудно обойтись без помощи федерального центра и поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустину и министров Дениса Мантурова и Максима Решетникова.
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"После июньских событий ущерб, полученный предприятиями, вырос в несколько раз. И мы понимаем, что уже выделенных средств недостаточно для того, чтобы восстановить каждое пострадавшее производство. Поэтому сейчас на федеральном уровне ведем активную работу по привлечению новых объёмов средств на поддержку предприятий", - добавил глава региона.
Гладков пояснил, что пока решения в нормативно-правовых актах нет, но предварительно федеральная помощь на восстановление предприятий прорабатывается. Со стороны региона идет процесс обоснования необходимости выделения средств уже в этом году. Сейчас предприятиям необходимо актуализировать данные.