https://ria.ru/20231020/podderzhka-1904015173.html

Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса

Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса - РИА Новости, 20.10.2023

Гладков рассказал о поддержке пострадавшего белгородского бизнеса

Пострадавшие от обстрелов предприятия Белгородской области получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:12

2023-10-20T10:12

2023-10-20T10:12

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БЕЛГОРОД, 20 окт – РИА Новости. Пострадавшие от обстрелов предприятия Белгородской области получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" по результатам встречи с предпринимателями Шебекинского городского округа. ⠀"На сегодняшний день пострадавшие предприятия округа уже получили 1,4 миллиарда рублей по различным направлениям поддержки. Выплаченные средства — это областные и федеральные деньги, которые доходили до бизнеса в виде грантов регионального Министерства экономического развития и микрозаймов по льготной ставке, а также через фонд развития промышленности Белгородской области", - написал Гладков. Он подчеркнул, что региональным властям было бы трудно обойтись без помощи федерального центра и поблагодарил за поддержку президента РФ Владимира Путина, председателя правительства Михаила Мишустину и министров Дениса Мантурова и Максима Решетникова. "После июньских событий ущерб, полученный предприятиями, вырос в несколько раз. И мы понимаем, что уже выделенных средств недостаточно для того, чтобы восстановить каждое пострадавшее производство. Поэтому сейчас на федеральном уровне ведем активную работу по привлечению новых объёмов средств на поддержку предприятий", - добавил глава региона. Гладков пояснил, что пока решения в нормативно-правовых актах нет, но предварительно федеральная помощь на восстановление предприятий прорабатывается. Со стороны региона идет процесс обоснования необходимости выделения средств уже в этом году. Сейчас предприятиям необходимо актуализировать данные.

https://ria.ru/20231018/stipendii-1903670578.html

https://ria.ru/20231013/belgorod-1902515951.html

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белгородская область, вячеслав гладков, россия, михаил мишустин, владимир путин