https://ria.ru/20231020/peterburg-1904157331.html
В Петербурге задержали 12 мигрантов за драку из-за женщины
В Петербурге задержали 12 мигрантов за драку из-за женщины - РИА Новости, 20.10.2023
В Петербурге задержали 12 мигрантов за драку из-за женщины
Двенадцать мигрантов были доставлены в полицию Петербурга из-за драки по поводу единственной женщины в кафе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:58
2023-10-20T14:58
2023-10-20T14:58
происшествия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт - РИА Новости. Двенадцать мигрантов были доставлены в полицию Петербурга из-за драки по поводу единственной женщины в кафе, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУМВД по городу и Ленобласти в Telegram-канале. В ночь на 17 октября в полицию Центрального района поступило сообщение о конфликте у кафе на улице Достоевского. "Прибывшие на место происшествия полицейские доставили в отдел полиции для разбирательства 12 граждан одной из среднеазиатских республик, в возрасте от 23 до 42 лет, в том числе 34-летнюю женщину, работающую парикмахером", - сообщает пресс-служба главка. Как выяснилось, что две компании соотечественников отдыхали в кафе и повздорили из-за единственной среди них женщины. Разбираться мужчины вышли на улицу, где их и задержали полицейские. Двоим драчунам потребовалась медпомощь. "В результате расследования полицейские установили четверых зачинщиков конфликта, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщает пресс-служба. Подозреваемые задержаны, остальные участники драки привлечены к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, а деятельность кафе приостановлена полицией.
https://ria.ru/20231020/sk-1904104889.html
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происшествия, санкт-петербург
Происшествия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали 12 мигрантов за драку из-за женщины
В Петербурге полиция забрала в отдел 12 мигрантов за драку из-за женщины