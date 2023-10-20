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Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2023
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13:42 20.10.2023 (обновлено: 13:56 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html
Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков
Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2023
Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков
Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, Россия внимательно наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:42
2023-10-20T13:56
россия
сша
дмитрий песков
безопасность
невада
сергей рябков
госдума рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, Россия внимательно наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как следует из опубликованного сообщения американского минэнерго, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)."Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы - и Америка, и Россия - являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", - сказал Песков журналистам на вопрос, что по поводу испытаний в США думают в Кремле и стоит ли ждать реакцию.Он подчеркнул, что это было не ядерное испытание.ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
https://ria.ru/20231020/zakon-1904025598.html
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россия, сша, дмитрий песков, безопасность, невада, сергей рябков, госдума рф
Россия, США, Дмитрий Песков, Безопасность, Невада, Сергей Рябков, Госдума РФ
Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков

Песков: РФ и США де-юре достигли паритета после отзыва ратификации ДВЗЯИ Москвой

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, Россия внимательно наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Как следует из опубликованного сообщения американского минэнерго, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).
Заседание Совета Федерации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ включили в повестку заседания Совфеда
10:37
"Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы - и Америка, и Россия - являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", - сказал Песков журналистам на вопрос, что по поводу испытаний в США думают в Кремле и стоит ли ждать реакцию.
Он подчеркнул, что это было не ядерное испытание.
ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.
В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.
Невадский испытательный полигон - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
США в день решения России по ДВЗЯИ провели испытания на ядерном полигоне
02:00
 
РоссияСШАДмитрий ПесковБезопасностьНевадаСергей РябковГосдума РФ
 
 
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