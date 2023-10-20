https://ria.ru/20231020/peskov-1904128251.html

Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков

Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков - РИА Новости, 20.10.2023

Отзыв ратификации ДВЗЯИ де-юре выравнял права России и США, заявил Песков

Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, Россия внимательно наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:42

2023-10-20T13:42

2023-10-20T13:56

россия

сша

дмитрий песков

безопасность

невада

сергей рябков

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590533695_0:255:3072:1983_1920x0_80_0_0_d8e76f81255036f9f5fdeac8f56586ce.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Ситуация между РФ и США после отзыва ратификации ДВЗЯИ де-юре выровнялась, Россия внимательно наблюдает за ситуацией, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как следует из опубликованного сообщения американского минэнерго, США провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где ранее испытывали ядерное оружие, это произошло в день, когда Госдума РФ приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ)."Нет, наша позиция хорошо, предельно ясна. Сейчас, собственно, выровнялась ситуация де-юре, теперь мы - и Америка, и Россия - являются подписантами договора, но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой в стране. Поэтому мы очень внимательно наблюдаем", - сказал Песков журналистам на вопрос, что по поводу испытаний в США думают в Кремле и стоит ли ждать реакцию.Он подчеркнул, что это было не ядерное испытание.ДВЗЯИ был подписан в 1996 году. Однако ряд стран, включая США, до сих пор его не ратифицировали, в отличие от России, которая сделала это в 2000 году. При этом страны, располагающие ядерным оружием, взяли на себя добровольные обязательства не проводить такие испытания.В марте замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что ситуация вокруг ДВЗЯИ вызывает все большую тревогу из-за действий США.

https://ria.ru/20231020/zakon-1904025598.html

https://ria.ru/20231020/ispytaniya-1903973284.html

россия

сша

невада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, дмитрий песков, безопасность, невада, сергей рябков, госдума рф