https://ria.ru/20231020/park-1903996622.html

Компания из Китая намерена создать в Приамурье индустриальный парк

Компания из Китая намерена создать в Приамурье индустриальный парк - РИА Новости, 20.10.2023

Компания из Китая намерена создать в Приамурье индустриальный парк

Китайская корпорация "Сюань Юань" намерена построить в Приамурье индустриальный парк, губернатор Василий Орлов заявил, что проект будет поддержан, сообщает... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:20

2023-10-20T09:20

2023-10-20T09:20

амурская область

китай

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 окт – РИА Новости. Китайская корпорация "Сюань Юань" намерена построить в Приамурье индустриальный парк, губернатор Василий Орлов заявил, что проект будет поддержан, сообщает правительство региона. Орлов в Пекине провел переговоры с представителями корпорации "Сюань Юань". "Во время визита в Харбин на международную ярмарку делегация Амурской области посещала индустриальный парк компании. Теперь "Сюань Юань" намерена создать подобный проект на территории Амурской области", - говорится в сообщении. В компании рассказали, что парк планируют построить на территории опережающего развития "Амурская" на участке площадью свыше 30 гектаров промышленного назначения. Китайские бизнесмены планируют вложить в создание парка порядка 10 миллиардов рублей и создать около 500 новых рабочих мест. По данным корпорации, в индустриальном парке объединят российские и китайские научные производства, можно будет создавать интеллектуальное оборудование с помощью технологий обеих стран. На площадке разместятся производства материалов для 3D-принтеров, резервуаров для хранения и транспортировки СПГ и жидкого гелия, лопастей ветрогенераторов, высококачественных подшипников. Кроме того, возможно, в парке будут производить оборудование для водородной энергетики. "Считаю, что строительство индустриального парка на территории нашего региона - правильное решение, сейчас исторически очень вовремя реализовывать такой проект. Россия и Китай всегда плодотворно сотрудничали, сейчас это взаимодействие выходит на новый уровень. Мы поддержим этот проект, поставлю задачу сопровождать его Агентству по привлечению инвестиций региона. У нас есть для инвесторов особый налоговый режим, есть земля. Приезжайте, выбирайте подходящий участок", - пригласил бизнесменов Орлов. По данным властей региона, компания намерена в ближайшее время направить в Приамурье технических специалистов для выбора участка. "Сюань Юань" - многопрофильная компания, основанная в 1988 году. Корпорация занимается международной торговлей, инвестициями, строительством и другими направлениями. Компания сотрудничает с научно-исследовательскими институтами Китая и сама занимается разработкой технологий для своих предприятий.

https://ria.ru/20231019/priamure-1903735142.html

https://ria.ru/20231016/stroitelstvo-1902968960.html

китай

амурская область

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китай, василий орлов (губернатор), амурская область