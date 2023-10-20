https://ria.ru/20231020/palestina-1904094497.html

Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года

Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года - РИА Новости, 20.10.2023

Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:26

2023-10-20T12:26

2023-10-20T12:43

в мире

палестина

россия

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года."Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял, и от которых никто не отказывался. Эти резолюции предполагают достижения договоренностей о создании Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он. "То, что Израиль односторонними своими действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, всем это известно", - добавил Лавров.Он выразил надежду на то, что Палестина и Израиль образумятся и сядут за стол переговоров. "Необходимо будет смотреть на карту и соотносить свои практические действия с решением СБ ООН, и учитывать реалии, сложившиеся после 1967 года", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html

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Кирилл Волков

в мире, палестина, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров