https://ria.ru/20231020/palestina-1904094497.html
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года - РИА Новости, 20.10.2023
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:26
2023-10-20T12:26
2023-10-20T12:43
в мире
палестина
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года."Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял, и от которых никто не отказывался. Эти резолюции предполагают достижения договоренностей о создании Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он. "То, что Израиль односторонними своими действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, всем это известно", - добавил Лавров.Он выразил надежду на то, что Палестина и Израиль образумятся и сядут за стол переговоров. "Необходимо будет смотреть на карту и соотносить свои практические действия с решением СБ ООН, и учитывать реалии, сложившиеся после 1967 года", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20231011/palestina-1902043285.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палестина, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года
Лавров: Россия привержена решениям о необходимости создать государство Палестина