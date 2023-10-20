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Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года - РИА Новости, 20.10.2023
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12:26 20.10.2023 (обновлено: 12:43 20.10.2023) дополняется ...
https://ria.ru/20231020/palestina-1904094497.html
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года - РИА Новости, 20.10.2023
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:26
2023-10-20T12:43
в мире
палестина
россия
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей лавров
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года."Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял, и от которых никто не отказывался. Эти резолюции предполагают достижения договоренностей о создании Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он. "То, что Израиль односторонними своими действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, всем это известно", - добавил Лавров.Он выразил надежду на то, что Палестина и Израиль образумятся и сядут за стол переговоров. "Необходимо будет смотреть на карту и соотносить свои практические действия с решением СБ ООН, и учитывать реалии, сложившиеся после 1967 года", - подчеркнул он.
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в мире, палестина, россия, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров
В мире, Палестина, Россия, Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Лавров
Лавров выступил за создание государства Палестина в границах 1967 года

Лавров: Россия привержена решениям о необходимости создать государство Палестина

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1", что Россия привержена решениям Совбеза о необходимости создать государство Палестина в границах 1967 года.
"Мы привержены решениям СБ ООН, которые никто не отменял, и от которых никто не отказывался. Эти резолюции предполагают достижения договоренностей о создании Палестинского государства на основе границ 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме", - сказал он.
"То, что Израиль односторонними своими действиями по расширению так называемых поселений нарушает эту резолюцию, всем это известно", - добавил Лавров.
Он выразил надежду на то, что Палестина и Израиль образумятся и сядут за стол переговоров. "Необходимо будет смотреть на карту и соотносить свои практические действия с решением СБ ООН, и учитывать реалии, сложившиеся после 1967 года", - подчеркнул он.
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В миреПалестинаРоссияИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей Лавров
 
 
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