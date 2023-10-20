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Япония попросила Google удалить китайские названия спорных островов - РИА Новости, 20.10.2023
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13:36 20.10.2023 (обновлено: 13:40 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/ostrova-1904125949.html
Япония попросила Google удалить китайские названия спорных островов
Япония попросила Google удалить китайские названия спорных островов - РИА Новости, 20.10.2023
Япония попросила Google удалить китайские названия спорных островов
Власти Японии попросили Google удалить на своих картах китайские названия спорных островов Сенкаку, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:36
2023-10-20T13:40
в мире
япония
хирокадзу мацуно
сенкаку
китай
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Власти Японии попросили Google удалить на своих картах китайские названия спорных островов Сенкаку, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно. Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория. "Мы передали нашу позицию компании Google. В настоящее время на гугл-картах отображается только японское название островов Сенкаку. Как бы там ни было, острова Сенкаку и исторически, и с точки зрения международного права являются территорией Японии. В связи с этим как таковой территориальной проблемы вокруг островов Сенкаку не существует. Поэтому мы приложим усилия чтобы информация об островах Сенкаку была передана правильно внутри страны и за ее пределами", - сказал генеральный секретарь правительства Японии. После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
https://ria.ru/20230911/kurily-1895458540.html
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в мире, япония, хирокадзу мацуно, сенкаку, китай, google
В мире, Япония, Хирокадзу Мацуно, Сенкаку, Китай, Google
Япония попросила Google удалить китайские названия спорных островов

Япония попросила Google удалить китайские названия спорных островов Сенкаку

© AP Photo / Xinhua, FilОстрова Сенкаку
Острова Сенкаку - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Xinhua, Fil
Острова Сенкаку . Архивное фото
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ТОКИО, 20 окт – РИА Новости. Власти Японии попросили Google удалить на своих картах китайские названия спорных островов Сенкаку, сообщил генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно.
Острова Сенкаку (китайское название Дяоюйдао) являются предметом территориального спора между Китаем и Японией. Япония утверждает, что занимает их с 1895 года, в Пекине напоминают, что на японских картах 1783 и 1785 годов Дяоюйдао (Сенкаку) обозначены как китайская территория.
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"Мы передали нашу позицию компании Google. В настоящее время на гугл-картах отображается только японское название островов Сенкаку. Как бы там ни было, острова Сенкаку и исторически, и с точки зрения международного права являются территорией Японии. В связи с этим как таковой территориальной проблемы вокруг островов Сенкаку не существует. Поэтому мы приложим усилия чтобы информация об островах Сенкаку была передана правильно внутри страны и за ее пределами", - сказал генеральный секретарь правительства Японии.
После Второй мировой войны острова находились под контролем США и были переданы Японии в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает их незаконно. Токио считает, что Китай и Тайвань стали претендовать на острова с 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Еще большее обострение территориального спора произошло после того, как японское правительство в 2012 году выкупило у частного японского владельца три из пяти островов архипелага Сенкаку (Дяоюйдао), подчеркнув таким образом их государственный статус.
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В миреЯпонияХирокадзу МацуноСенкакуКитайGoogle
 
 
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