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Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице

Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице - РИА Новости, 20.10.2023

Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице

Не белые ночи, а золотые дни – осенью Санкт-Петербург не менее интересен, чем в начале лета. Ярко-рыжая листва контрастирует с темнеющей Невой, контуры зданий... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T18:04

2023-10-20T18:04

2023-10-20T18:04

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туризм

туризм

туристы

санкт-петербург

нева (река)

фонтанка (река)

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Не белые ночи, а золотые дни – осенью Санкт-Петербург не менее интересен, чем в начале лета. Ярко-рыжая листва контрастирует с темнеющей Невой, контуры зданий становятся более резкими и четкими, а туристы – задумчивыми, романтичными, немного промокшими (куда же в Питере без дождя?) и замерзшими (осень). О красоте города на Неве – в фотоленте РИА Новости.

санкт-петербург

нева (река)

фонтанка (река)

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2023

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