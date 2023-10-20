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Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице - РИА Новости, 20.10.2023
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Туризм
 
18:04 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/osen-1903256099.html
Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице
Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице - РИА Новости, 20.10.2023
Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице
Не белые ночи, а золотые дни – осенью Санкт-Петербург не менее интересен, чем в начале лета. Ярко-рыжая листва контрастирует с темнеющей Невой, контуры зданий... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T18:04
2023-10-20T18:04
фото
туризм
туризм
туристы
санкт-петербург
нева (река)
фонтанка (река)
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Не белые ночи, а золотые дни – осенью Санкт-Петербург не менее интересен, чем в начале лета. Ярко-рыжая листва контрастирует с темнеющей Невой, контуры зданий становятся более резкими и четкими, а туристы – задумчивыми, романтичными, немного промокшими (куда же в Питере без дождя?) и замерзшими (осень). О красоте города на Неве – в фотоленте РИА Новости.
санкт-петербург
нева (река)
фонтанка (река)
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фото, фото, туризм, туристы, санкт-петербург, нева (река), фонтанка (река), фото - туризм
Фото, Туризм, Туризм, туристы, Санкт-Петербург, Нева (река), Фонтанка (река), Фото - Туризм

Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Не белые ночи, а золотые дни – осенью Санкт-Петербург не менее интересен, чем в начале лета. Ярко-рыжая листва контрастирует с темнеющей Невой, контуры зданий становятся более резкими и четкими, а туристы – задумчивыми, романтичными, немного промокшими (куда же в Питере без дождя?) и замерзшими (осень). О красоте города на Неве – в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Несмотря на лужи и мокрый асфальт, многие туристы и горожане отправляются на прогулку.

Девушка на самокате на набережной реки Мойка в Санкт-Петербурге

Несмотря на лужи и мокрый асфальт, многие туристы и горожане отправляются на прогулку.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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1 из 8
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Осень позволяет сделать необычные кадры самых знаменитых достопримечательностей Санкт-Петербурга. Например, Спаса на Крови.

Купол храма Воскресения Христова Спас на Крови в Санкт-Петербурге

Осень позволяет сделать необычные кадры самых знаменитых достопримечательностей Санкт-Петербурга. Например, Спаса на Крови.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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2 из 8
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В парках многолюдно. "Унылую пору" разбавляют яркие прохожие и желтая листва.

Девушки гуляют в Михайловском саду в Санкт-Петербурге

В парках многолюдно. "Унылую пору" разбавляют яркие прохожие и желтая листва.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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3 из 8
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

Набережные осенним вечером подавляют своей монументальностью. Но тем интереснее увидеть их зыбкое отражение в Фонтанке или Неве.

Здание Ленинградского областного суда (в центре) на набережной реки Фонтанки в Санкт-Петербурге

Набережные осенним вечером подавляют своей монументальностью. Но тем интереснее увидеть их зыбкое отражение в Фонтанке или Неве.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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4 из 8
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

"Стоит погулять по паркам и каналам, посмотреть на спокойную меланхоличную воду, деревья, теряющие листву. Настроение Достоевского", – говорит московский археолог Андрей Мак. Он советует заглянуть в Александро-Невскую лавру и посетить старинный некрополь.

Прохожий в Михайловском саду в Санкт-Петербурге

"Стоит погулять по паркам и каналам, посмотреть на спокойную меланхоличную воду, деревья, теряющие листву. Настроение Достоевского", – говорит московский археолог Андрей Мак. Он советует заглянуть в Александро-Невскую лавру и посетить старинный некрополь.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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5 из 8
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

В сером промозглом Петербурге, так он порой изображается в литературе, всегда есть куда пойти и на что посмотреть. Например, Спасо-Преображенский собор, который разбавляет своим светлым фасадом темнеющие улицы.

Спасо-Преображенский собор в Санкт-Петербурге

В сером промозглом Петербурге, так он порой изображается в литературе, всегда есть куда пойти и на что посмотреть. Например, Спасо-Преображенский собор, который разбавляет своим светлым фасадом темнеющие улицы.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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6 из 8
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанк

Всегда есть возможность сделать красивый кадр с деревом.

Дерево на Английской набережной в Санкт-Петербурге

Всегда есть возможность сделать красивый кадр с деревом.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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7 из 8
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанк

И всегда в осеннем Петербурге есть место романтике!

Девушка гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге

И всегда в осеннем Петербурге есть место романтике!

© РИА Новости / Александр Гальперин
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