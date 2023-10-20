Золотые дни: как поймать волшебство осени в Северной столице

Несмотря на лужи и мокрый асфальт, многие туристы и горожане отправляются на прогулку.
Несмотря на лужи и мокрый асфальт, многие туристы и горожане отправляются на прогулку.
Осень позволяет сделать необычные кадры самых знаменитых достопримечательностей Санкт-Петербурга. Например, Спаса на Крови.
Осень позволяет сделать необычные кадры самых знаменитых достопримечательностей Санкт-Петербурга. Например, Спаса на Крови.
В парках многолюдно. "Унылую пору" разбавляют яркие прохожие и желтая листва.
В парках многолюдно. "Унылую пору" разбавляют яркие прохожие и желтая листва.
Набережные осенним вечером подавляют своей монументальностью. Но тем интереснее увидеть их зыбкое отражение в Фонтанке или Неве.
Набережные осенним вечером подавляют своей монументальностью. Но тем интереснее увидеть их зыбкое отражение в Фонтанке или Неве.
"Стоит погулять по паркам и каналам, посмотреть на спокойную меланхоличную воду, деревья, теряющие листву. Настроение Достоевского", – говорит московский археолог Андрей Мак. Он советует заглянуть в Александро-Невскую лавру и посетить старинный некрополь.
"Стоит погулять по паркам и каналам, посмотреть на спокойную меланхоличную воду, деревья, теряющие листву. Настроение Достоевского", – говорит московский археолог Андрей Мак. Он советует заглянуть в Александро-Невскую лавру и посетить старинный некрополь.
В сером промозглом Петербурге, так он порой изображается в литературе, всегда есть куда пойти и на что посмотреть. Например, Спасо-Преображенский собор, который разбавляет своим светлым фасадом темнеющие улицы.
В сером промозглом Петербурге, так он порой изображается в литературе, всегда есть куда пойти и на что посмотреть. Например, Спасо-Преображенский собор, который разбавляет своим светлым фасадом темнеющие улицы.
Всегда есть возможность сделать красивый кадр с деревом.
Всегда есть возможность сделать красивый кадр с деревом.
И всегда в осеннем Петербурге есть место романтике!
И всегда в осеннем Петербурге есть место романтике!