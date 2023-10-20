https://ria.ru/20231020/orkhideya-1904168859.html
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея - РИА Новости, 20.10.2023
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:27
2023-10-20T15:27
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СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале. "Весеннее многообразие орхидей сочинских лесов давно миновало, и летнее цветение этих удивительных растений в высокогорье тоже завершилось, не встретить их до следующего года. Однако, как неожиданный подарок, прощальный поцелуй, самой последней из орхидей осенью зацветает неброское небольшое растение — скрученник осенний (Spiranthes spiralis (L.) Chevall.)", — говорится в публикации. Этот цветок можно встретить в разных районах Сочи, в том числе и в парке "Дендрарий". Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани, для этого вида орхидеи цветение осенью — норма. Цвести скрученник будет месяц-полтора, добавил директор "Дендрария" Дмитрий Маслов. Скрученник произрастает на Черноморском побережье, к югу от Туапсе. Название орхидея получила за спиральное расположение цветков.География дикорастущих орхидей в Сочи довольно широкая — от национального парка до земель лесного фонда. В высокогорье, среднегорье и низкогорье специалисты выявили почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу. Однако, как заявляла член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова, диким цветам угрожает опасность из-за развития инфраструктуры и интенсивной застройки поселков.
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Хорошие новости, Сочи, Туапсе, Россия
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея скрученник осенний
СОЧИ, 20 окт — РИА Новости.
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале
.
"Весеннее многообразие орхидей сочинских лесов давно миновало, и летнее цветение этих удивительных растений в высокогорье тоже завершилось, не встретить их до следующего года. Однако, как неожиданный подарок, прощальный поцелуй, самой последней из орхидей осенью зацветает неброское небольшое растение — скрученник осенний (Spiranthes spiralis (L.) Chevall.)", — говорится в публикации.
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Этот цветок можно встретить в разных районах Сочи, в том числе и в парке "Дендрарий".
Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани, для этого вида орхидеи цветение осенью — норма. Цвести скрученник будет месяц-полтора, добавил директор "Дендрария" Дмитрий Маслов.
Скрученник произрастает на Черноморском побережье, к югу от Туапсе
. Название орхидея получила за спиральное расположение цветков.
География дикорастущих орхидей в Сочи довольно широкая — от национального парка до земель лесного фонда. В высокогорье, среднегорье и низкогорье специалисты выявили почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу. Однако, как заявляла член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова, диким цветам угрожает опасность из-за развития инфраструктуры и интенсивной застройки поселков.
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