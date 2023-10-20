Рейтинг@Mail.ru
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
15:27 20.10.2023 (обновлено: 16:26 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/orkhideya-1904168859.html
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея - РИА Новости, 20.10.2023
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:27
2023-10-20T16:26
хорошие новости
сочи
туапсе
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904164010_0:104:1280:824_1920x0_80_0_0_373745a387d9faf331d0d2023ed0fffa.jpg
СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале. "Весеннее многообразие орхидей сочинских лесов давно миновало, и летнее цветение этих удивительных растений в высокогорье тоже завершилось, не встретить их до следующего года. Однако, как неожиданный подарок, прощальный поцелуй, самой последней из орхидей осенью зацветает неброское небольшое растение — скрученник осенний (Spiranthes spiralis (L.) Chevall.)", — говорится в публикации. Этот цветок можно встретить в разных районах Сочи, в том числе и в парке "Дендрарий". Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани, для этого вида орхидеи цветение осенью — норма. Цвести скрученник будет месяц-полтора, добавил директор "Дендрария" Дмитрий Маслов. Скрученник произрастает на Черноморском побережье, к югу от Туапсе. Название орхидея получила за спиральное расположение цветков.География дикорастущих орхидей в Сочи довольно широкая — от национального парка до земель лесного фонда. В высокогорье, среднегорье и низкогорье специалисты выявили почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу. Однако, как заявляла член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова, диким цветам угрожает опасность из-за развития инфраструктуры и интенсивной застройки поселков.
https://ria.ru/20230905/glitsiniya-1894395736.html
https://ria.ru/20230711/kakao-1883540247.html
сочи
туапсе
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904164010_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_09bd7bce4accd5f4349ee2759d61a635.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, туапсе, россия
Хорошие новости, Сочи, Туапсе, Россия
В Сочи расцвела краснокнижная орхидея

В Сочи расцвела краснокнижная орхидея скрученник осенний

© Фото : Сочинский национальный паркСкрученник осенний
Скрученник осенний - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Сочинский национальный парк
Скрученник осенний
Читать ria.ru в
СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале.
"Весеннее многообразие орхидей сочинских лесов давно миновало, и летнее цветение этих удивительных растений в высокогорье тоже завершилось, не встретить их до следующего года. Однако, как неожиданный подарок, прощальный поцелуй, самой последней из орхидей осенью зацветает неброское небольшое растение — скрученник осенний (Spiranthes spiralis (L.) Chevall.)", — говорится в публикации.
Цветение глициний в парке Дендрарий в Сочи - РИА Новости, 1920, 05.09.2023
В нацпарке в Сочи глициния расцвела третий раз за год
5 сентября, 19:25
Этот цветок можно встретить в разных районах Сочи, в том числе и в парке "Дендрарий".
Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани, для этого вида орхидеи цветение осенью — норма. Цвести скрученник будет месяц-полтора, добавил директор "Дендрария" Дмитрий Маслов.
Скрученник произрастает на Черноморском побережье, к югу от Туапсе. Название орхидея получила за спиральное расположение цветков.
География дикорастущих орхидей в Сочи довольно широкая — от национального парка до земель лесного фонда. В высокогорье, среднегорье и низкогорье специалисты выявили почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу. Однако, как заявляла член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова, диким цветам угрожает опасность из-за развития инфраструктуры и интенсивной застройки поселков.
Какао-деревья расцвели в Ботаническом саду МГУ во Всемирный день шоколада - РИА Новости, 1920, 11.07.2023
В Ботаническом саду МГУ расцвели какао-деревья
11 июля, 15:34
 
Хорошие новостиСочиТуапсеРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала