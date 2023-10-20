https://ria.ru/20231020/orkhideya-1904168859.html

В Сочи расцвела краснокнижная орхидея

В Сочи расцвела краснокнижная орхидея - РИА Новости, 20.10.2023

В Сочи расцвела краснокнижная орхидея

В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:27

2023-10-20T15:27

2023-10-20T16:26

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СОЧИ, 20 окт — РИА Новости. В Сочи расцвела краснокнижная орхидея — скрученник осенний, сообщила пресс-служба Сочинского национального парка в Telegram-канале. "Весеннее многообразие орхидей сочинских лесов давно миновало, и летнее цветение этих удивительных растений в высокогорье тоже завершилось, не встретить их до следующего года. Однако, как неожиданный подарок, прощальный поцелуй, самой последней из орхидей осенью зацветает неброское небольшое растение — скрученник осенний (Spiranthes spiralis (L.) Chevall.)", — говорится в публикации. Этот цветок можно встретить в разных районах Сочи, в том числе и в парке "Дендрарий". Как рассказала РИА Новости ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани, для этого вида орхидеи цветение осенью — норма. Цвести скрученник будет месяц-полтора, добавил директор "Дендрария" Дмитрий Маслов. Скрученник произрастает на Черноморском побережье, к югу от Туапсе. Название орхидея получила за спиральное расположение цветков.География дикорастущих орхидей в Сочи довольно широкая — от национального парка до земель лесного фонда. В высокогорье, среднегорье и низкогорье специалисты выявили почти 50 видов орхидей, многие из которых занесены в Красную книгу. Однако, как заявляла член ученого совета Сочинского географического общества, кандидат биологических наук Елена Аверьянова, диким цветам угрожает опасность из-за развития инфраструктуры и интенсивной застройки поселков.

https://ria.ru/20230905/glitsiniya-1894395736.html

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