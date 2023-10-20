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СМИ: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США - РИА Новости, 20.10.2023
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00:55 20.10.2023 (обновлено: 04:33 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/operatsiya-1903970032.html
СМИ: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
СМИ: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США - РИА Новости, 20.10.2023
СМИ: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США
Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T00:55
2023-10-20T04:33
израиль
сша
россия
владимир путин
хамас
оон
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Трое высокопоставленных представителей Израиля на условиях анонимности заявили, что роль и влияние США в войне против (палестинского движения - ред.) ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом", - пишет издание. Отмечается изменение планов израильского военного командования относительно возможного проведения наземной операции в секторе Газа. В частности, она может начаться позже и длиться дольше. Помимо этого, собеседники агентства указывают на корректировки с целью "ограничения" потенциальных жертв среди двухмиллионного мирного населения Газы и дальнейших действий после окончания операции. "США стали значительно более обеспокоены тем, что израильское вторжение может потянуть за собой присоединение поддерживаемого Ираном (ливанского движения - ред.) "Хезболлах". Это может открыть второй фронт в войне и вызвать расширение конфликта, что еще больше втянет США", - говорится в публикации. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
https://ria.ru/20231019/pomosch-1903961943.html
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израиль, сша, россия, владимир путин, хамас, оон, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Израиль, США, Россия, Владимир Путин, ХАМАС, ООН, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
СМИ: Израиль меняет планы по наземной операции в Газе под влиянием США

Bloomberg: Израиль под влиянием США меняет планы по наземной операции в Газе

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильский военный в кибуце Беэри
Израильский военный в кибуце Беэри - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильский военный в кибуце Беэри. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 окт - РИА Новости. Израиль вносит изменения в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием США, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на источники.
«
"Трое высокопоставленных представителей Израиля на условиях анонимности заявили, что роль и влияние США в войне против (палестинского движения - ред.) ХАМАС глубже и сильнее, чем были в прошлом", - пишет издание.
Отмечается изменение планов израильского военного командования относительно возможного проведения наземной операции в секторе Газа. В частности, она может начаться позже и длиться дольше. Помимо этого, собеседники агентства указывают на корректировки с целью "ограничения" потенциальных жертв среди двухмиллионного мирного населения Газы и дальнейших действий после окончания операции.
"США стали значительно более обеспокоены тем, что израильское вторжение может потянуть за собой присоединение поддерживаемого Ираном (ливанского движения - ред.) "Хезболлах". Это может открыть второй фронт в войне и вызвать расширение конфликта, что еще больше втянет США", - говорится в публикации.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
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США уверены, что смогут оказывать военную помощь и Израилю, и Украине
Вчера, 23:11
Число жертв в секторе Газа превысило 3,8 тысячи человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
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Вчера, 23:04
 
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