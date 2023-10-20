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Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии - РИА Новости, 20.10.2023
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17:26 20.10.2023 (обновлено: 18:07 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/oon-1904208529.html
Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии
Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии - РИА Новости, 20.10.2023
Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии
Чрезвычайная спецсессия ГА ООН по защите гражданского населения Палестины не состоится в понедельник, дату еще предстоит назначить, сообщило постпредство... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:26
2023-10-20T18:07
в мире
палестина
бразилия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
россия
сша
василий небензя
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ООН, 20 окт – РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия ГА ООН по защите гражданского населения Палестины не состоится в понедельник, дату еще предстоит назначить, сообщило постпредство Бразилии при ООН.&quot;Хотели бы внести ясность, мы уточнили в офисе президента Генеральной Ассамблеи и узнали, что официальное заседание 10-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи не состоится в понедельник, 23 октября. Дата будет определена канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи в свое время&quot;, - указали в постпредстве Бразилии, председательствующей в СБ ООН.Ранее сегодня там заявили, что "председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября".На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.После ветирования Штатами бразильского проекта резолюции Небензя заявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Вместе с Россией проведения спецсессии запросили Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС.Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории".Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности".Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.
https://ria.ru/20231019/stol-1903937498.html
https://ria.ru/20231019/rezolyutsiya-1903776016.html
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в мире, палестина, бразилия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, сша, василий небензя, линда томас-гринфилд, генеральная ассамблея оон, дмитрий полянский, хамас
В мире, Палестина, Бразилия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Россия, США, Василий Небензя, Линда Томас-Гринфилд, Генеральная Ассамблея ООН, Дмитрий Полянский, ХАМАС
Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии

Постпредство Бразилии: спецсессия ГА ООН по Палестине не состоится в понедельник

© AP Photo / Hatem MoussaПалестинцы эвакуируются из сектора Газа после атаки Израиля
Палестинцы эвакуируются из сектора Газа после атаки Израиля - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
Палестинцы эвакуируются из сектора Газа после атаки Израиля
Читать ria.ru в
ООН, 20 окт – РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия ГА ООН по защите гражданского населения Палестины не состоится в понедельник, дату еще предстоит назначить, сообщило постпредство Бразилии при ООН.
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"Хотели бы внести ясность, мы уточнили в офисе президента Генеральной Ассамблеи и узнали, что официальное заседание 10-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи не состоится в понедельник, 23 октября. Дата будет определена канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи в свое время", - указали в постпредстве Бразилии, председательствующей в СБ ООН.

Ранее сегодня там заявили, что "председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября".
На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.
Министр иностранных дел Египта Самех Шукри - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Израиль и Палестина должны вернуться за стол переговоров, заявил МИД Египта
19 октября, 19:26
После ветирования Штатами бразильского проекта резолюции Небензя заявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Вместе с Россией проведения спецсессии запросили Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС.
Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории".
Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности".
Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Китай раскритиковал США за помехи в принятии резолюции СБ ООН по Палестине
19 октября, 11:09
 
В миреПалестинаБразилияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуРоссияСШАВасилий НебензяЛинда Томас-ГринфилдГенеральная Ассамблея ООНДмитрий ПолянскийХАМАС
 
 
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