https://ria.ru/20231020/oon-1904208529.html

Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии

Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии - РИА Новости, 20.10.2023

Спецсессия ГА ООН по Палестине 23 октября не состоится, уточнили в Бразилии

Чрезвычайная спецсессия ГА ООН по защите гражданского населения Палестины не состоится в понедельник, дату еще предстоит назначить, сообщило постпредство... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:26

2023-10-20T17:26

2023-10-20T18:07

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ООН, 20 окт – РИА Новости. Чрезвычайная спецсессия ГА ООН по защите гражданского населения Палестины не состоится в понедельник, дату еще предстоит назначить, сообщило постпредство Бразилии при ООН."Хотели бы внести ясность, мы уточнили в офисе президента Генеральной Ассамблеи и узнали, что официальное заседание 10-й чрезвычайной сессии Генеральной Ассамблеи не состоится в понедельник, 23 октября. Дата будет определена канцелярией председателя Генеральной Ассамблеи в свое время", - указали в постпредстве Бразилии, председательствующей в СБ ООН.Ранее сегодня там заявили, что "председатель Генеральной Ассамблеи намерен созвать официальное заседание 10-й чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи уже в понедельник, 23 октября".На этой неделе СБ ООН не смог принять резолюции России, а вслед затем Бразилии по теме обострения в зоне палестино-израильского конфликта. Проект резолюции РФ призывал к немедленному, устойчивому и соблюдаемому прекращению огня. Однако он не набрал необходимого количества голосов в основном из-за позиции западного лагеря стран, который требовал осуждения палестинского движения ХАМАС в тексте. Документ Бразилии же был заблокирован США, так как, по словам американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, проект в том числе не отражал права Израиля на самооборону. Кроме того, глава американской миссии объяснила свой шаг тем, что США якобы "проводят "на земле" тяжелую дипломатическую работу", и Совбез "должен позволить осуществиться этой дипломатии".Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал шаг США лицемерием и заявил, что Вашингтон с самого начала не был заинтересован в принятии резолюции СБ ООН по ситуации вокруг Газы и Израиля. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал огромным внешнеполитическим провалом США блокировку проекта резолюции Бразилии, призывавшего в том числе отозвать предписание Израиля жителям Газы переместиться с севера на юг сектора Газа.После ветирования Штатами бразильского проекта резолюции Небензя заявил, что Россия инициирует возобновление 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины. Вместе с Россией проведения спецсессии запросили Никарагуа, а также ЛАГ и ОИС.Впервые 10-я Чрезвычайная спецсессия Генассамблеи ООН была созвана в 1997 году. Тогда она была посвящена обсуждению пункта "Незаконные действия Израиля в оккупированном Восточном Иерусалиме и на остальной части оккупированной палестинской территории".Согласно резолюции Генассамблеи ООН, принятой в 1950 году, "если Совет безопасности, в результате разногласия постоянных членов, оказывается не в состоянии выполнить свою главную обязанность по поддержанию международного мира и безопасности" в случаях, когда есть основания "усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, Генеральная Ассамблея немедленно рассматривает этот вопрос с целью сделать членам Организации необходимые рекомендации относительно коллективных мер, включая — в случае нарушения мира или акта агрессии — применение, когда это необходимо, вооруженных сил для поддержания и восстановления международного мира и безопасности".Такая чрезвычайная специальная сессия созывается по требованию Совета безопасности, поддержанному голосами любых семи членов Совета, или по требованию большинства членов ООН.

https://ria.ru/20231019/stol-1903937498.html

https://ria.ru/20231019/rezolyutsiya-1903776016.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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