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ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое в Запорожской области - РИА Новости, 20.10.2023
ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое в Запорожской области
Украинские боевики нанесли ракетный удар по зданию сельской администрации в населённом пункте Вербовое в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:49
2023-10-20T17:49
2023-10-20T17:49
специальная военная операция на украине
запорожская область
происшествия
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по зданию сельской администрации в населённом пункте Вербовое в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 8:00 (мск) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Вербовое Пологовского района. Снаряд попал в здание администрации Вербовского сельского совета. Здание восстановлению не подлежит. Жертв и пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.
https://ria.ru/20230926/ataka-1898787449.html
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запорожская область, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Происшествия
ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое в Запорожской области
ВСУ нанесли ракетный удар по администрации в селе Вербовое Запорожской области