https://ria.ru/20231020/obstrel-1904217232.html

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое в Запорожской области

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое в Запорожской области - РИА Новости, 20.10.2023

ВСУ нанесли ракетный удар по селу Вербовое в Запорожской области

Украинские боевики нанесли ракетный удар по зданию сельской администрации в населённом пункте Вербовое в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T17:49

2023-10-20T17:49

2023-10-20T17:49

специальная военная операция на украине

запорожская область

происшествия

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 окт - РИА Новости. Украинские боевики нанесли ракетный удар по зданию сельской администрации в населённом пункте Вербовое в Запорожской области, жертв и пострадавших нет, сообщили журналистам в оперативных службах. "В 8:00 (мск) боевики киевского режима нанесли ракетный удар по селу Вербовое Пологовского района. Снаряд попал в здание администрации Вербовского сельского совета. Здание восстановлению не подлежит. Жертв и пострадавших нет", - сказали в оперативных службах.

https://ria.ru/20230926/ataka-1898787449.html

запорожская область

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожская область, происшествия