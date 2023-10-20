https://ria.ru/20231020/obstrel-1904198217.html

При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта

При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта - РИА Новости, 20.10.2023

При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта

Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании "Донецк Ритейл" получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:48

2023-10-20T16:48

2023-10-20T16:48

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании "Донецк Ритейл" получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Куйбышевского района Донецка в 12.35 20.10.2023. Зафиксированы повреждения остекления трех объектов гражданской инфраструктуры: шахта имени М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ", ООО "Донецк Ритейл", магазин "Мебель", - говорится в сообщении представительства. Представительство добавило, что ВСУ вели огонь по Донецку, применяя ракеты из РСЗО HIMARS. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.

https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html

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донецкая народная республика

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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район