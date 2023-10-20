https://ria.ru/20231020/obstrel-1904198217.html
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта - РИА Новости, 20.10.2023
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта
Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании "Донецк Ритейл" получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:48
2023-10-20T16:48
2023-10-20T16:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
куйбышевский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_489a75fe5d695a32416a75a2e5eae495.jpg
ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании "Донецк Ритейл" получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Куйбышевского района Донецка в 12.35 20.10.2023. Зафиксированы повреждения остекления трех объектов гражданской инфраструктуры: шахта имени М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ", ООО "Донецк Ритейл", магазин "Мебель", - говорится в сообщении представительства. Представительство добавило, что ВСУ вели огонь по Донецку, применяя ракеты из РСЗО HIMARS. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793390435_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_4fb62647bae3cb192bb8d17d3ce39e07.jpg
Куйбышевский район Донецка после обстрела
Куйбышевский район Донецка после обстрела
2023-10-20T16:48
true
PT0M29S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта
Представительство ДНР: мебельный магазин и шахта пострадали при обстреле Донецка