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При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:48 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/obstrel-1904198217.html
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта - РИА Новости, 20.10.2023
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта
Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании "Донецк Ритейл" получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:48
2023-10-20T16:48
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
сцкк
происшествия
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании "Донецк Ритейл" получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Фиксация последствий обстрела Куйбышевского района Донецка в 12.35 20.10.2023. Зафиксированы повреждения остекления трех объектов гражданской инфраструктуры: шахта имени М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ", ООО "Донецк Ритейл", магазин "Мебель", - говорится в сообщении представительства. Представительство добавило, что ВСУ вели огонь по Донецку, применяя ракеты из РСЗО HIMARS. Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты из РСЗО. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20231007/donetsk-1901024586.html
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Куйбышевский район Донецка после обстрела
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донецк, донецкая народная республика, сцкк, происшествия, куйбышевский район
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия, Куйбышевский район
При обстреле Донецка получили повреждения магазин и шахта

Представительство ДНР: мебельный магазин и шахта пострадали при обстреле Донецка

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОсколки снарядов
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 20 окт - РИА Новости. Здания шахты имени Горького, мебельного магазина и компании "Донецк Ритейл" получили повреждения в результате обстрела Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Фиксация последствий обстрела Куйбышевского района Донецка в 12.35 20.10.2023. Зафиксированы повреждения остекления трех объектов гражданской инфраструктуры: шахта имени М. Горького ГУП ДНР "ГУРШ", ООО "Донецк Ритейл", магазин "Мебель", - говорится в сообщении представительства.
Представительство добавило, что ВСУ вели огонь по Донецку, применяя ракеты из РСЗО HIMARS.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщило об обстреле Куйбышевского района Донецка со стороны украинских войск, выпустивших по городу две ракеты из РСЗО.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККПроисшествияКуйбышевский район
 
 
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