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ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 20.10.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:33 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/obstrel-1904024444.html
ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области
ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 20.10.2023
ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области
Украинские военные за прошедшие сутки по семи приграничным районам Белгородской области выпустили 110 боеприпасов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:33
2023-10-20T10:33
специальная военная операция на украине
происшествия
белгородская область
карабаново
белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки по семи приграничным районам Белгородской области выпустили 110 боеприпасов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале в пятницу губернатор опубликовал статистику о нанесенных ВСУ ударах по региону. В четверг были зафиксированы обстрелы семи приграничных муниципалитетов 110 снарядами из разного вида вооружения, включая два самодельных взрывных устройства, которые были сброшены с дрона. Кроме того, три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в Белгородском районе. Глава региона также сообщил, что за отчетный день не было пострадавших и разрушения зафиксированы в одном домовладении, а также было повреждение ЛЭП. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – 6. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено в сумме 11 минометных снарядов. В Валуйском горокруге 32 раза из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна и повреждена ЛЭП. В Волоконовском районе 10 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. "В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – 3 и 6 минометных снарядов соответственно…В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - уточнил Гладков. По данным главы региона, в Краснояружском районе по окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено 6 артиллерийских снаряда. Также окраина поселка Красная Яруга попала под артиллерийский обстрел, зафиксировано 10 прилетов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет, отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html
https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html
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белгородская область
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белгородский район
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происшествия, белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Белгородская область, Карабаново, Белгородский район, Вячеслав Гладков
ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области

Гладков: ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по 7 районам Белгородской области

© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром ЖдановымПоследствия обстрела
Последствия обстрела
© Фото опубликовано главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки по семи приграничным районам Белгородской области выпустили 110 боеприпасов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
В своем Telegram-канале в пятницу губернатор опубликовал статистику о нанесенных ВСУ ударах по региону. В четверг были зафиксированы обстрелы семи приграничных муниципалитетов 110 снарядами из разного вида вооружения, включая два самодельных взрывных устройства, которые были сброшены с дрона. Кроме того, три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в Белгородском районе. Глава региона также сообщил, что за отчетный день не было пострадавших и разрушения зафиксированы в одном домовладении, а также было повреждение ЛЭП.
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"В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – 6. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков.
Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено в сумме 11 минометных снарядов. В Валуйском горокруге 32 раза из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна и повреждена ЛЭП. В Волоконовском районе 10 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый.
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"В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – 3 и 6 минометных снарядов соответственно…В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - уточнил Гладков.
По данным главы региона, в Краснояружском районе по окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено 6 артиллерийских снаряда. Также окраина поселка Красная Яруга попала под артиллерийский обстрел, зафиксировано 10 прилетов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет, отметил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьКарабановоБелгородский районВячеслав Гладков
 
 
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