https://ria.ru/20231020/obstrel-1904024444.html

ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области

ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области - РИА Новости, 20.10.2023

ВСУ выпустили за сутки 110 снарядов по Белгородской области

Украинские военные за прошедшие сутки по семи приграничным районам Белгородской области выпустили 110 боеприпасов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:33

2023-10-20T10:33

2023-10-20T10:33

специальная военная операция на украине

происшествия

белгородская область

карабаново

белгородский район

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/01/1875563941_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_8a213c0876a1448bc2b7605cb4042c3f.jpg

БЕЛГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки по семи приграничным районам Белгородской области выпустили 110 боеприпасов, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. В своем Telegram-канале в пятницу губернатор опубликовал статистику о нанесенных ВСУ ударах по региону. В четверг были зафиксированы обстрелы семи приграничных муниципалитетов 110 снарядами из разного вида вооружения, включая два самодельных взрывных устройства, которые были сброшены с дрона. Кроме того, три украинских беспилотника были сбиты системой ПВО в Белгородском районе. Глава региона также сообщил, что за отчетный день не было пострадавших и разрушения зафиксированы в одном домовладении, а также было повреждение ЛЭП. "В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущен один артиллерийский снаряд, по селу Нехотеевка – 6. Пострадавших и разрушений нет. Системой ПВО над селами Никольское, Ястребово и Варваровка сбито по одному БПЛА самолетного типа", - написал Гладков. Он добавил, что в Борисовском районе на окраине села Цаповка с квадрокоптера сброшено два самодельных взрывных устройства. По окраинам хутора Лозовая Рудка и села Богун-Городок выпущено в сумме 11 минометных снарядов. В Валуйском горокруге 32 раза из ствольной артиллерии обстреляли село Карабаново. В результате обстрела в одном частном домовладении выбиты окна и повреждена ЛЭП. В Волоконовском районе 10 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый. "В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка выпущено 12 минометных снарядов, по окраинам сел Козинка и Сподарюшино – 3 и 6 минометных снарядов соответственно…В Шебекинском городском округе по МАПП "Шебекино", селам Середа и Белянка выпущено по 3 минометных снаряда, по селу Новая Таволжанка – 2 минометных снаряда", - уточнил Гладков. По данным главы региона, в Краснояружском районе по окраинам сел Теребрено и Вязовое выпущено 6 артиллерийских снаряда. Также окраина поселка Красная Яруга попала под артиллерийский обстрел, зафиксировано 10 прилетов. На гражданских объектах разрушений и пострадавших нет, отметил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.

https://ria.ru/20231019/dron-1903963971.html

https://ria.ru/20230725/sotsspravedlivost-1886046375.html

https://ria.ru/20230602/udar-1875660466.html

белгородская область

карабаново

белгородский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, карабаново, белгородский район, вячеслав гладков