https://ria.ru/20231020/oborona-1904174802.html

В ЕС заявили, что Израиль должен сам выбирать, как обороняться

В ЕС заявили, что Израиль должен сам выбирать, как обороняться - РИА Новости, 20.10.2023

В ЕС заявили, что Израиль должен сам выбирать, как обороняться

Израиль в конфликте с Палестиной и противостоянии ХАМАС имеет право на самооборону и сам определяет способы, какими он осуществляет это право, заявил... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:39

2023-10-20T15:39

2023-10-20T16:03

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БРЮССЕЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Израиль в конфликте с Палестиной и противостоянии ХАМАС имеет право на самооборону и сам определяет способы, какими он осуществляет это право, заявил журналистам в Брюсселе высокопоставленный европейский источник."Мы пристально следим за ситуацией, видим разные развития в регионе - в Израиле и в Газе, наша позиция такова, что мы говорим две вещи: Израиль имеет право на самооборону, и при реализации этого права необходимо соблюдать международное право. По первому: Израиль сам выбирает, как реализовывать свое право на самооборону", - сказал он."Мы слышали, как партнеры призывают к прекращению огня, в частности ООН, но мы пока наблюдаем за развитием ситуации", - пояснил источник, отвечая на вопрос о том, когда ЕС будет готов призвать к прекращению огня.Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231017/uroki-1903205319.html

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в мире, израиль, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, россия, украина, сергей лавров, дмитрий песков, владимир путин, нато, оон, хамас