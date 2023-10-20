https://ria.ru/20231020/norvegiya-1904137974.html

Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев

Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 20.10.2023

Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев

Норвегия вслед за Швейцарией финансово простимулирует украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой, им выплатят 1,5 тысячи евро, сообщается на РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:12

2023-10-20T14:12

2023-10-20T15:20

в мире

украина

норвегия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1d/1868647092_0:230:3071:1957_1920x0_80_0_0_db898acf878bb8b62d0a6a34888b2dd3.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Норвегия вслед за Швейцарией финансово простимулирует украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой, им выплатят 1,5 тысячи евро, сообщается на официальном сайте Директората по вопросам миграции (UDI)."Если у вас есть вид на жительство в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку. <...> Что вы получите? Наличными 17,5 тысячи норвежских крон (примерно 1,5 тысячи долларов. — Прим. ред.), чтобы вернуться домой и самостоятельно обосноваться на Украине", — пояснили в ведомстве.Там отметили, что миграционная служба не будет помогать заявителям с транспортировкой на родину. Также подчеркивается, что обладатели вида на жительство в статусе беженца могут потерять ВНЖ, если вернутся.Если же украинец после этого снова решит приехать в Норвегию, ему придется вернуть пособие частично или в полном объеме. Размер компенсации властям зависит от срока, который беженец провел на Украине: менее года — 1200 евро, от года до полутора лет — 855 евро, от 1,5 года до двух лет — 427 евро, а если больше, то платить норвежскому правительству не придется.Ранее Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.Как сообщила газета NRC, центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте достиг предела вместимости из-за наплыва переселенцев: в учреждении, рассчитанном на 100 человек, проживает в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для их размещения, так как "в Нидерландах уже занято 99 процентов приютов". Она не исключила закрытия центра в Утрехте, если не появятся новые пункты приема.

https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861645675.html

украина

норвегия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, норвегия