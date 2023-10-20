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Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 20.10.2023
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14:12 20.10.2023 (обновлено: 15:20 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/norvegiya-1904137974.html
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев - РИА Новости, 20.10.2023
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев
Норвегия вслед за Швейцарией финансово простимулирует украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой, им выплатят 1,5 тысячи евро, сообщается на РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:12
2023-10-20T15:20
в мире
украина
норвегия
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Норвегия вслед за Швейцарией финансово простимулирует украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой, им выплатят 1,5 тысячи евро, сообщается на официальном сайте Директората по вопросам миграции (UDI)."Если у вас есть вид на жительство в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку. &lt;...&gt; Что вы получите? Наличными 17,5 тысячи норвежских крон (примерно 1,5 тысячи долларов. — Прим. ред.), чтобы вернуться домой и самостоятельно обосноваться на Украине", — пояснили в ведомстве.Там отметили, что миграционная служба не будет помогать заявителям с транспортировкой на родину. Также подчеркивается, что обладатели вида на жительство в статусе беженца могут потерять ВНЖ, если вернутся.Если же украинец после этого снова решит приехать в Норвегию, ему придется вернуть пособие частично или в полном объеме. Размер компенсации властям зависит от срока, который беженец провел на Украине: менее года — 1200 евро, от года до полутора лет — 855 евро, от 1,5 года до двух лет — 427 евро, а если больше, то платить норвежскому правительству не придется.Ранее Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.Как сообщила газета NRC, центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте достиг предела вместимости из-за наплыва переселенцев: в учреждении, рассчитанном на 100 человек, проживает в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для их размещения, так как "в Нидерландах уже занято 99 процентов приютов". Она не исключила закрытия центра в Утрехте, если не появятся новые пункты приема.
https://ria.ru/20230329/bezhentsy-1861645675.html
украина
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Новости
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в мире, украина, норвегия
В мире, Украина, Норвегия
Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев

Норвегия будет платить украинским беженцам 1500 евро, чтобы они уехали обратно

© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
Украинские беженцы - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Норвегия вслед за Швейцарией финансово простимулирует украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой, им выплатят 1,5 тысячи евро, сообщается на официальном сайте Директората по вопросам миграции (UDI).
"Если у вас есть вид на жительство в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку. <...> Что вы получите? Наличными 17,5 тысячи норвежских крон (примерно 1,5 тысячи долларов. — Прим. ред.), чтобы вернуться домой и самостоятельно обосноваться на Украине", — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что миграционная служба не будет помогать заявителям с транспортировкой на родину. Также подчеркивается, что обладатели вида на жительство в статусе беженца могут потерять ВНЖ, если вернутся.
Если же украинец после этого снова решит приехать в Норвегию, ему придется вернуть пособие частично или в полном объеме. Размер компенсации властям зависит от срока, который беженец провел на Украине: менее года — 1200 евро, от года до полутора лет — 855 евро, от 1,5 года до двух лет — 427 евро, а если больше, то платить норвежскому правительству не придется.
Ранее Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.
Как сообщила газета NRC, центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте достиг предела вместимости из-за наплыва переселенцев: в учреждении, рассчитанном на 100 человек, проживает в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для их размещения, так как "в Нидерландах уже занято 99 процентов приютов". Она не исключила закрытия центра в Утрехте, если не появятся новые пункты приема.
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