Еще одна европейская страна решила избавиться от украинских беженцев
Норвегия будет платить украинским беженцам 1500 евро, чтобы они уехали обратно
© AP Photo / Andreea AlexandruУкраинские беженцы
© AP Photo / Andreea Alexandru
Украинские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Норвегия вслед за Швейцарией финансово простимулирует украинских беженцев, которые добровольно решат вернуться домой, им выплатят 1,5 тысячи евро, сообщается на официальном сайте Директората по вопросам миграции (UDI).
"Если у вас есть вид на жительство в Норвегии, но теперь вы хотите вернуться на родину, вы можете подать заявку на поддержку. <...> Что вы получите? Наличными 17,5 тысячи норвежских крон (примерно 1,5 тысячи долларов. — Прим. ред.), чтобы вернуться домой и самостоятельно обосноваться на Украине", — пояснили в ведомстве.
Там отметили, что миграционная служба не будет помогать заявителям с транспортировкой на родину. Также подчеркивается, что обладатели вида на жительство в статусе беженца могут потерять ВНЖ, если вернутся.
Если же украинец после этого снова решит приехать в Норвегию, ему придется вернуть пособие частично или в полном объеме. Размер компенсации властям зависит от срока, который беженец провел на Украине: менее года — 1200 евро, от года до полутора лет — 855 евро, от 1,5 года до двух лет — 427 евро, а если больше, то платить норвежскому правительству не придется.
Ранее Государственный секретариат по вопросам миграции Швейцарии заявил о возможности введения аналогичной выплаты в несколько тысяч долларов на человека.
Как сообщила газета NRC, центр по приему украинских беженцев в нидерландском Утрехте достиг предела вместимости из-за наплыва переселенцев: в учреждении, рассчитанном на 100 человек, проживает в два раза больше людей. Мэр города Шарон Дейксма призвала регионы выделить больше мест для их размещения, так как "в Нидерландах уже занято 99 процентов приютов". Она не исключила закрытия центра в Утрехте, если не появятся новые пункты приема.