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Во Франции заявили, что выведут военные силы из Нигера до конца года - РИА Новости, 20.10.2023
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16:40 20.10.2023 (обновлено: 16:48 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/niger-1904195006.html
Во Франции заявили, что выведут военные силы из Нигера до конца года
Во Франции заявили, что выведут военные силы из Нигера до конца года - РИА Новости, 20.10.2023
Во Франции заявили, что выведут военные силы из Нигера до конца года
Заявленная президентом Франции Эммануэлем Макроном цель вывода французских военных из Нигера до конца 2023 года будет выполнена, сообщил командующий... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:40
2023-10-20T16:48
в мире
нигер
франция
сахель
эммануэль макрон
мохамед базум
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявленная президентом Франции Эммануэлем Макроном цель вывода французских военных из Нигера до конца 2023 года будет выполнена, сообщил командующий французскими силами в регионе Сахель генерал Эрик Озанн. В конце сентября Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года. "Заявленная президентом цель вывода 1,4 тысячи французских военных из Нигера к 31 декабря будет достигнута", - цитирует агентство Франс Пресс в пятницу слова генерала, выступавшего на совместной пресс-конференции с начальником генштаба сухопутных войск Нигера полковником Мамане Сани Киау. Агентство со ссылкой на генштаб Франции передавало в четверг, что первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.
https://ria.ru/20231009/kapitulyatsiya-1901348644.html
https://ria.ru/20230808/niger-1888735146.html
https://ria.ru/20230819/afrika-1890915317.html
нигер
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в мире, нигер, франция, сахель , эммануэль макрон, мохамед базум
В мире, Нигер, Франция, Сахель , Эммануэль Макрон, Мохамед Базум
Во Франции заявили, что выведут военные силы из Нигера до конца года

Французский генерал Озанн заявил о цели вывода военных из Нигера до конца года

© AP Photo / Sam MednickНациональная гвардия Нигера
Национальная гвардия Нигера - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Национальная гвардия Нигера. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Заявленная президентом Франции Эммануэлем Макроном цель вывода французских военных из Нигера до конца 2023 года будет выполнена, сообщил командующий французскими силами в регионе Сахель генерал Эрик Озанн.
В конце сентября Макрон сообщил, что французские военные покинут Нигер до конца 2023 года.
Военный патруль на улице столицы Буркина-Фасо Уагадугу - РИА Новости, 1920, 09.10.2023
Франция капитулировала в Африке — полностью и окончательно
9 октября, 08:00
"Заявленная президентом цель вывода 1,4 тысячи французских военных из Нигера к 31 декабря будет достигнута", - цитирует агентство Франс Пресс в пятницу слова генерала, выступавшего на совместной пресс-конференции с начальником генштаба сухопутных войск Нигера полковником Мамане Сани Киау.
Агентство со ссылкой на генштаб Франции передавало в четверг, что первые французские военные, покинувшие Нигер, прибыли в Чад.
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Макрон хочет вернуть Нигер чужими руками
8 августа, 08:00
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.
Сторонники Национального совета по защите отечества в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 19.08.2023
Время белого человека истекло
19 августа, 08:00
 
В миреНигерФранцияСахельЭммануэль МакронМохамед Базум
 
 
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