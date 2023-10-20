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В Нигере сообщили о попытке побега отстраненного президента Базума - РИА Новости, 20.10.2023
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03:07 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/niger-1903976041.html
В Нигере сообщили о попытке побега отстраненного президента Базума
В Нигере сообщили о попытке побега отстраненного президента Базума - РИА Новости, 20.10.2023
В Нигере сообщили о попытке побега отстраненного президента Базума
Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества заявил о предотвращении попытки побега отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T03:07
2023-10-20T03:07
нигер
франция
ниамей
мохамед базум
в мире
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества заявил о предотвращении попытки побега отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, который с конца июля содержится под домашним арестом. Новые власти Нигера заявили, что Базум и его семья с помощью сообщников в силовых структурах планировали выехать на автомобиле на окраину столицы Ниамея и пересесть на вертолет до соседней Нигерии. "Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план дестабилизации нашей страны", - заявил представитель военных, которого цитирует агентство Рейтер. В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.
https://ria.ru/20231011/niger-1902014988.html
https://ria.ru/20231002/isk-1900037414.html
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нигер, франция, ниамей, мохамед базум, в мире
Нигер, Франция, Ниамей, Мохамед Базум, В мире
В Нигере сообщили о попытке побега отстраненного президента Базума

Военные в Нигере сообщили о попытке побега отстраненного президента Базума

© AP Photo / Sam MednickНигерские полицейские в Ниамее
Нигерские полицейские в Ниамее - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Нигерские полицейские в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости/Прайм. Правящий в Нигере Национальный совет по защите отечества заявил о предотвращении попытки побега отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума, который с конца июля содержится под домашним арестом.
Новые власти Нигера заявили, что Базум и его семья с помощью сообщников в силовых структурах планировали выехать на автомобиле на окраину столицы Ниамея и пересесть на вертолет до соседней Нигерии.
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"Решительная реакция сил обороны и безопасности позволила сорвать этот план дестабилизации нашей страны", - заявил представитель военных, которого цитирует агентство Рейтер.
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода.
Республика Нигер как бывшая французская колония оставалась одной из последних союзниц западных стран в Сахеле. Кроме того, в стране находятся богатые запасы урана, от поставок которых зависит Франция. Как отмечают французские СМИ, на эту африканскую страну приходится от 15% до 17% урана, используемого для производства электроэнергии во Франции. В Нигере дислоцированы порядка 1500 тысяч французских солдат.
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НигерФранцияНиамейМохамед БазумВ мире
 
 
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