https://ria.ru/20231020/neft-1903984534.html
Импорт КНР российской нефти в январе-сентябре вырос на 24,4 процента
Импорт КНР российской нефти в январе-сентябре вырос на 24,4 процента - РИА Новости, 20.10.2023
Импорт КНР российской нефти в январе-сентябре вырос на 24,4 процента
Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 миллионов тонн нефти на более чем 43,5 миллиарда долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T06:55
2023-10-20T06:55
2023-10-20T07:02
китай
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экономика
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ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 миллионов тонн нефти на более чем 43,5 миллиарда долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 24,4%, следует из опубликованных в пятницу главным таможенным управлением страны данных. Так, за первые девять месяцев текущего года Китай импортировал из России более 79,9 миллиона тонн нефти на общую сумму свыше 43,56 миллиарда долларов. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 64,24 миллиона тонн, таким образом, рост составил 24,42%. При этом в стоимостном выражении снижение составило 2,3%: за аналогичный период прошлого года Китай заплатил за российскую нефть 44,59 миллиарда долларов.
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китай, россия, экономика
Импорт КНР российской нефти в январе-сентябре вырос на 24,4 процента
Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 миллионов тонн нефти
ПЕКИН, 20 окт – РИА Новости. Китай в январе-сентябре импортировал из России почти 80 миллионов тонн нефти на более чем 43,5 миллиарда долларов, рост показателя в тоннах в годовом выражении составил 24,4%, следует из опубликованных в пятницу главным таможенным управлением страны данных.
Так, за первые девять месяцев текущего года Китай импортировал из России более 79,9 миллиона тонн нефти на общую сумму свыше 43,56 миллиарда долларов.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года объем импорта составил 64,24 миллиона тонн, таким образом, рост составил 24,42%.
При этом в стоимостном выражении снижение составило 2,3%: за аналогичный период прошлого года Китай заплатил за российскую нефть 44,59 миллиарда долларов.
В Минэнерго рассказали о переговорах с Пакистаном о поставках нефти