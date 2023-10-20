НАТО знает организаторов подрыва "Северных потоков", заявили в Совфеде
Косачев: НАТО знает настоящих организаторов подрыва "Северных потоков"
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. НАТО усилила патрули в Балтийском море после аварии на Balticconnector, которая, похоже, имеет техногенный характер, но не принял аналогичное решение после подрыва "Северных потоков" из-за того, что знает реальных организаторов теракта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
НАТО вместе с союзниками усиливают патрулирование в регионе Балтийского моря после недавнего повреждения газопровода Balticconnector, сообщили в альянсе.
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"НАТО приняла решение после аварии на Balticconnector увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море. Потому что НАТО не знает причин этой аварии (спойлер - судя по всему, она носит техногенный характер). Но НАТО не принимала никакого подобного решения после подрывов "Северных потоков". Потому что альянс знает и причины, и мотивы, и организаторов", - написал Косачев.
Он добавил, что "на воре и шапка горит".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.