Рейтинг@Mail.ru
НАТО знает организаторов подрыва "Северных потоков", заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:42 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/nato-1904068907.html
НАТО знает организаторов подрыва "Северных потоков", заявили в Совфеде
НАТО знает организаторов подрыва "Северных потоков", заявили в Совфеде - РИА Новости, 20.10.2023
НАТО знает организаторов подрыва "Северных потоков", заявили в Совфеде
НАТО усилила патрули в Балтийском море после аварии на Balticconnector, которая, похоже, имеет техногенный характер, но не принял аналогичное решение после... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:42
2023-10-20T11:42
в мире
константин косачев
северный поток
северный поток — 2
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_0:215:2048:1367_1920x0_80_0_0_0f589896aa4762ddc75b18497355d9d6.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. НАТО усилила патрули в Балтийском море после аварии на Balticconnector, которая, похоже, имеет техногенный характер, но не принял аналогичное решение после подрыва "Северных потоков" из-за того, что знает реальных организаторов теракта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале. НАТО вместе с союзниками усиливают патрулирование в регионе Балтийского моря после недавнего повреждения газопровода Balticconnector, сообщили в альянсе. "НАТО приняла решение после аварии на Balticconnector увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море. Потому что НАТО не знает причин этой аварии (спойлер - судя по всему, она носит техногенный характер). Но НАТО не принимала никакого подобного решения после подрывов "Северных потоков". Потому что альянс знает и причины, и мотивы, и организаторов", - написал Косачев. Он добавил, что "на воре и шапка горит". Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
https://ria.ru/20231011/nato-1901928977.html
https://ria.ru/20230926/rossiya-1898736211.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/08/1856582338_128:0:1951:1367_1920x0_80_0_0_d29de5527d7df22616b21aa3f673eb3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, константин косачев, северный поток, северный поток — 2, нато
В мире, Константин Косачев, Северный поток, Северный поток — 2, НАТО
НАТО знает организаторов подрыва "Северных потоков", заявили в Совфеде

Косачев: НАТО знает настоящих организаторов подрыва "Северных потоков"

© Фото : Forsvaret/Rune DyrholmМесто утечки на газопроводе "Северный поток"
Место утечки на газопроводе Северный поток - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Forsvaret/Rune Dyrholm
Место утечки на газопроводе "Северный поток". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. НАТО усилила патрули в Балтийском море после аварии на Balticconnector, которая, похоже, имеет техногенный характер, но не принял аналогичное решение после подрыва "Северных потоков" из-за того, что знает реальных организаторов теракта, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в Telegram-канале.
НАТО вместе с союзниками усиливают патрулирование в регионе Балтийского моря после недавнего повреждения газопровода Balticconnector, сообщили в альянсе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время саммита НАТО в Вильнюсе - РИА Новости, 1920, 11.10.2023
Генсек НАТО предупредил об ответе на атаку на газопровод Balticconnector
11 октября, 10:08
«
"НАТО приняла решение после аварии на Balticconnector увеличить количество морских и воздушных патрулей в Балтийском море. Потому что НАТО не знает причин этой аварии (спойлер - судя по всему, она носит техногенный характер). Но НАТО не принимала никакого подобного решения после подрывов "Северных потоков". Потому что альянс знает и причины, и мотивы, и организаторов", - написал Косачев.
Он добавил, что "на воре и шапка горит".
Взрывы произошли 26 сентября 2022 года на двух российских экспортных газопроводах в Европу - " Северном потоке " и " Северном потоке 2". Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор " Северного потока " Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов. Немецкие СМИ периодически сообщают об украинском следе в деле о взрывах на газопроводах.
Журналист Сеймур Херш - РИА Новости, 1920, 26.09.2023
Подрыв "Северных потоков" не связан с Украиной, заявил Херш
26 сентября, 14:51
 
В миреКонстантин КосачевСеверный потокСеверный поток — 2НАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала