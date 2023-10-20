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На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев - РИА Новости, 20.10.2023
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08:49 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/mvd-1903991971.html
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев - РИА Новости, 20.10.2023
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев
Министерство внутренних дел Казахстана выявило на территории Украины один из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:49
2023-10-20T08:49
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АЛМА-АТА, 20 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Казахстана выявило на территории Украины один из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно на казахстанцев, сообщил заместитель главы МВД республики Игорь Лепеха на парламентских слушаниях в Астане. "В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место, совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован", - сказал Лепеха. По его словам, были задержаны 40 человек, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются "их разблокировкой для извлечения данных о казахстанцах, которых они (мошенники – ред.) обманули", отметил замминистра.
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в мире, украина, астана, мвд казахстана, мвд украины
В мире, Украина, Астана, МВД Казахстана, МВД Украины
На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев

МВД Казахстана и Украины ликвидировали украинский мошеннический кол-центр

© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция Украины
Полиция Украины - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция Украины. Архивное фото
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АЛМА-АТА, 20 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Казахстана выявило на территории Украины один из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно на казахстанцев, сообщил заместитель главы МВД республики Игорь Лепеха на парламентских слушаниях в Астане.
"В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место, совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован", - сказал Лепеха.
По его словам, были задержаны 40 человек, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются "их разблокировкой для извлечения данных о казахстанцах, которых они (мошенники – ред.) обманули", отметил замминистра.
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