https://ria.ru/20231020/mvd-1903991971.html

На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев

На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев - РИА Новости, 20.10.2023

На Украине ликвидировали мошеннический кол-центр, обманывавший казахстанцев

Министерство внутренних дел Казахстана выявило на территории Украины один из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:49

2023-10-20T08:49

2023-10-20T08:49

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АЛМА-АТА, 20 окт - РИА Новости. Министерство внутренних дел Казахстана выявило на территории Украины один из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно на казахстанцев, сообщил заместитель главы МВД республики Игорь Лепеха на парламентских слушаниях в Астане. "В декабре прошлого года в результате проведенных МВД мероприятий было установлено месторасположение на территории Украины одного из крупнейших мошеннических кол-центров, деятельность которого была направлена исключительно в отношении казахстанских граждан. С выездом на место, совместно с украинскими коллегами данный центр был ликвидирован", - сказал Лепеха. По его словам, были задержаны 40 человек, изъято большое количество компьютерной и иной спецтехники. Сейчас эксперты занимаются "их разблокировкой для извлечения данных о казахстанцах, которых они (мошенники – ред.) обманули", отметил замминистра.

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в мире, украина, астана, мвд казахстана, мвд украины