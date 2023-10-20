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В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище

В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище - РИА Новости, 20.10.2023

В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище

Полиция в Красноярске ведет поиск медведя на территории городского кладбища, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T08:31

2023-10-20T08:31

2023-10-20T08:31

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Полиция в Красноярске ведет поиск медведя на территории городского кладбища, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. Информация о медведе поступила от мужчины, который проезжал мимо Бадалыкского кладбища Красноярска. По словам очевидца, хищник забежал на территорию погоста. "В Красноярске полицейские ведут поиск медведя на территории городского кладбища", - говорится в сообщении. В поисках принимают участие полицейские и сотрудники Госохотнадзора. В ведомстве попросили граждан вблизи погоста быть осторожнее.

https://ria.ru/20230922/litso-1897930834.html

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происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), медведь, животные, общество