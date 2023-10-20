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В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище - РИА Новости, 20.10.2023
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08:31 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/mvd-1903990520.html
В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище
В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище - РИА Новости, 20.10.2023
В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище
Полиция в Красноярске ведет поиск медведя на территории городского кладбища, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T08:31
2023-10-20T08:31
происшествия
красноярск
россия
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
медведь
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общество
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КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Полиция в Красноярске ведет поиск медведя на территории городского кладбища, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале. Информация о медведе поступила от мужчины, который проезжал мимо Бадалыкского кладбища Красноярска. По словам очевидца, хищник забежал на территорию погоста. "В Красноярске полицейские ведут поиск медведя на территории городского кладбища", - говорится в сообщении. В поисках принимают участие полицейские и сотрудники Госохотнадзора. В ведомстве попросили граждан вблизи погоста быть осторожнее.
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происшествия, красноярск, россия, министерство внутренних дел рф (мвд россии), медведь, животные, общество
Происшествия, Красноярск, Россия, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), медведь, Животные, Общество
В Красноярске начали поиск медведя, забредшего на кладбище

МВД: в Красноярске полиция начала поиск забредшего на кладбище медведя

© AP Photo / Andrew HarnikМедведь
Медведь - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Медведь. Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 20 окт - РИА Новости. Полиция в Красноярске ведет поиск медведя на территории городского кладбища, сообщает региональный главк МВД в Telegram-канале.
Информация о медведе поступила от мужчины, который проезжал мимо Бадалыкского кладбища Красноярска. По словам очевидца, хищник забежал на территорию погоста.
"В Красноярске полицейские ведут поиск медведя на территории городского кладбища", - говорится в сообщении.
В поисках принимают участие полицейские и сотрудники Госохотнадзора. В ведомстве попросили граждан вблизи погоста быть осторожнее.
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ПроисшествияКрасноярскРоссияМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)медведьЖивотныеОбщество
 
 
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