https://ria.ru/20231020/more-1903923701.html

Эксперты рассказали, где отдохнуть на море в ноябре и сколько стоят туры

Эксперты рассказали, где отдохнуть на море в ноябре и сколько стоят туры - РИА Новости, 20.10.2023

Эксперты рассказали, где отдохнуть на море в ноябре и сколько стоят туры

Туроператоры поделились информацией о зарубежных направлениях, наиболее активно бронируемых россиянами на ноябрь, по ценовой доступности лидирует Египет, дороже РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T02:11

2023-10-20T02:11

2023-10-20T02:11

туризм

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турция

шри-ланка

венесуэла

таиланд

куда можно лететь

туризм

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Туроператоры поделились информацией о зарубежных направлениях, наиболее активно бронируемых россиянами на ноябрь, по ценовой доступности лидирует Египет, дороже всего пока Маврикий, сообщает АТОР. По своему составу рейтинг популярных стран на ноябрь текущего года в целом схож с прошлогодним, изменились только позиции стран-участников. Например, подрос спрос на Таиланд, Шри-Ланку, ОАЭ. А на Египет и Турцию, напротив, несколько снизился."Лидером у нас по числу бронирований в нашей компании ожидаемо остаются ОАЭ, которые в этом году, вне всяких сомнений, поставят абсолютный рекорд по турпотоку из России", – сказали в Space Travel.Таиланд, Египет и ОАЭ – три страны, безусловно лидирующие по спросу у россиян в ноябре. Первый в этом году заметно укрепился на российском рынке. Объем текущих продаж позволил Таиланду подняться на первое место в ноябрьском рейтинге в таких компаниях, как PEGAS Touristik, ПАКС, Ambotis Holidays.В топе спроса также – Турция, Шри-Ланка, Куба и Венесуэла. "Для осеннего отдыха в Турции россияне выбирают экскурсионные туры, сити-брейки в Стамбуле, и, конечно, отдых в отелях Антальи с хорошей инфраструктурой ("все включено", подогреваемые бассейны, большая территория, близость к Анталье)", – рассказывают в Space Travel.Подбираются к лидерам Китай, Индонезия, Малайзия, Маврикий, страны Индийского океана. Спрос на них растет.Осенний отдых в ноябре смогут позволить себе туристы с бюджетом на отдых 121 тысяч рублей на двоих. Этих денег хватит на отдых в Египте. На Шри-Ланку потребуется минимум 170 тысяч рублей, а на Таиланд – 200 тысяч рублей на двоих.

https://ria.ru/20231019/tury-1903850369.html

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шри-ланка

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