https://ria.ru/20231020/moldaviya-1903997403.html

Парламент Молдавии сократил госбюджет на 2023 год

Парламент Молдавии сократил госбюджет на 2023 год - РИА Новости, 20.10.2023

Парламент Молдавии сократил госбюджет на 2023 год

Парламент Молдавии внес корректировки в госбюджет на текущий год во втором чтении, которые предполагают его уменьшение по доходам и расходам на более чем 27... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:24

2023-10-20T09:24

2023-10-20T09:30

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Парламент Молдавии внес корректировки в госбюджет на текущий год во втором чтении, которые предполагают его уменьшение по доходам и расходам на более чем 27 миллионов долларов, сообщает пресс-служба парламента. Корректировки в госбюджет были приняты депутатами ночью после рассмотрения вотума недоверия правительству премьер-министра Дорина Речана, процесс которого длился в целом почти десять часов. Предоставление отчета о работе правительства заняло больше семи часов, с трибуны парламента кроме самого премьера выступили представители всех министерств. В итоге оппозиционному блоку коммунистов и социалистов, который выдвинул вотум недоверия, не хватило голосов, чтобы отправить в отставку правительство. "Внесены поправки в Закон о государственном бюджете на 2023 год и в Закон о единой системе заработной платы в бюджетном секторе, чтобы включить меры, предусмотренные в объявленном правительством пакете "Рост для Молдовы". С учетом этих изменений государственный бюджет на 2023 год уменьшается по доходам и расходам на 497,9 миллиона леев (27,4 миллиона долларов)", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте парламента. Согласно информационной записке, выявленная экономия была перенаправлена на экономические и социальные программы, а также на реализацию новых мер, предназначенных для бюджетников. Пакет предполагает повышение заработной платы и единовременные выплаты для отдельных категорий работников, на которые будет выделено 846,9 миллиона леев (46,6 миллиона долларов). Так, заработную плату врачей и медицинских сестер в бюджетных учреждениях увеличат на 15% и предоставят надбавку - до 75% годового размера базовой заработной платы. Преподаватели всех учебных заведений получат единовременную выплату в размере 5 тысяч леев (275 долларов), а непреподавательский состав - 3 тысячи леев (165 долларов). Сотрудники полиции и карабинеры МВД получат единовременную выплату в размере 5 тысяч леев (275 долларов). При этом зарплаты около 1,7 тысячи человек в сфере культуры вырастут в среднем на 25%. Кроме того, 100 миллионов леев (5,5 миллиона долларов) выделят на сельское хозяйство, а также на ремонт и содержание дорог, 400 миллионов леев (22 миллиона долларов) на проекты развития села и города и на программу "Европейская деревня", 86 миллионов леев (4,7 миллиона долларов) - на развитие лесов. Еще 352 миллиона леев (19,3 миллиона долларов) будут направлены на покрытие расходов на электроэнергию и тепло, потребляемые школами, детскими садами, больницами и другими бюджетными учреждениями.

https://ria.ru/20230925/ekonomika-1898515272.html

https://ria.ru/20231018/sandu-1903692640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, молдавия, дорин речан, парламент молдавии