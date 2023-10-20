https://ria.ru/20231020/moldaviya-1903974415.html

Оппозиции Молдавии не хватило голосов для вотума недоверия правительству

Оппозиции Молдавии не хватило голосов для вотума недоверия правительству - РИА Новости, 20.10.2023

Оппозиции Молдавии не хватило голосов для вотума недоверия правительству

Оппозиционному блоку коммунистов и социалистов не хватило голосов, чтобы отправить в отставку правительство премьера Дорина Речана, заявил спикер парламента... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T02:18

2023-10-20T02:18

2023-10-20T02:18

молдавия

игорь гросу

дорин речан

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возрождение

в мире

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КИШИНЕВ, 20 окт - РИА Новости. Оппозиционному блоку коммунистов и социалистов не хватило голосов, чтобы отправить в отставку правительство премьера Дорина Речана, заявил спикер парламента Игорь Гросу. Представители блока коммунистов и социалистов Молдавии 5 октября выдвинули в парламенте инициативу о вотуме недоверия правительству. Сопредседатель блока, экс-президент Владимир Воронин заранее заявил, что голосов для отставки кабмина не хватит, однако оппозиция хочет получить возможность высказаться с трибуны парламента, а также задать вопросы членам правительства, чтобы доказать, что власти "не способны организовать нормальную эффективную работу государственных служб". Предоставление отчета о работе правительства заняло больше семи часов, с трибуны парламента кроме самого премьера выступили представители всех министерств. В целом, процесс рассмотрения вотума недоверия длился почти десять часов. "Проект вотума недоверия набрал 16 голосов, а вас в зале 19, трое спали", - заявил Гросу, обращаясь к представителям оппозиции. Вице-спикер парламента от соцпартии Влад Батрынча еще до начала голосования заявил, что премьер нарушил закон, поскольку правительство должно было отвечать на вопросы, выдвинутые ему в проекте вотума недоверия. Поскольку вопросы были проигнорированы, оппозиция обратится в КС, чтобы добиться повторного отчета правительства в парламенте. В Молдавии оппозиция больше года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии "Действие и солидарность". Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действия властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других полифтормирований, в том числе Партия социалистов, партия "Возрождение", партия "Шанс" регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20231019/oppozitsiya-1903895747.html

https://ria.ru/20231003/miting-1900138837.html

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молдавия, игорь гросу, дорин речан, владимир воронин, возрождение, в мире