https://ria.ru/20231020/mo-1904164992.html

Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ

Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023

Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ

Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 12 украинских военных самолетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T15:19

2023-10-20T15:19

2023-10-20T15:50

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 12 украинских военных самолетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины".Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20231020/spetsoperatsiya-1904168255.html

https://ria.ru/20231020/ataki-1904166211.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, миг-29, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы рф