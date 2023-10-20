https://ria.ru/20231020/mo-1904164992.html
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ
Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 12 украинских военных самолетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:50
специальная военная операция на украине
украина
россия
вооруженные силы украины
миг-29
су-25
ми-8 амтш
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_0:0:3205:1803_1920x0_80_0_0_777d150f4259838d79b7d322683d8e3d.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 12 украинских военных самолетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины".Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231020/spetsoperatsiya-1904168255.html
https://ria.ru/20231020/ataki-1904166211.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/03/1900135410_316:0:3047:2048_1920x0_80_0_0_0f0e092f3c2e9fb3e5fa20207a508266.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, вооруженные силы украины, миг-29, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ
МО РФ: российские военнослужащие сбили 12 самолетов и два вертолета ВСУ