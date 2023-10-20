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Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:19 20.10.2023 (обновлено: 15:50 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/mo-1904164992.html
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ - РИА Новости, 20.10.2023
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ
Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 12 украинских военных самолетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T15:19
2023-10-20T15:50
специальная военная операция на украине
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россия
вооруженные силы украины
миг-29
су-25
ми-8 амтш
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 12 украинских военных самолетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины".Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20231020/spetsoperatsiya-1904168255.html
https://ria.ru/20231020/ataki-1904166211.html
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украина, россия, вооруженные силы украины, миг-29, су-25, ми-8 амтш, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, МиГ-29, Су-25, Ми-8 АМТШ, Вооруженные силы РФ
Минобороны сообщило об уничтожении 12 самолетов и двух вертолетов ВСУ

МО РФ: российские военнослужащие сбили 12 самолетов и два вертолета ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю сбили 12 украинских военных самолетов, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ.
"В результате эффективных действий истребительной авиации и подразделений противовоздушной обороны за прошедшую неделю уничтожено 12 самолетов, из них: 10 – Миг-29 и два штурмовика Су-25, а также два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины".
Боевая работа российской РСЗО Град в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
ВСУ на Херсонском направлении за неделю потеряли до 345 военных
Вчера, 15:26
Всего с начала спецоперации уничтожено 500 украинских военных самолетов, 252 вертолета, 8104 беспилотных летательных аппарата, 441 зенитный ракетный комплекс, 12778 танков и других боевых бронированных машин, 1165 боевых машин реактивных систем залпового огня, 6837 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 14463 единицы специальной военной автомобильной техники.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Российские военные отразили за неделю 61 атаку ВСУ на Купянском направлении
Вчера, 15:21
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныМиГ-29Су-25Ми-8 АМТШВооруженные силы РФ
 
 
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