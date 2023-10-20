https://ria.ru/20231020/mishenii-1903975443.html

Российские военные получат мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков"

Российские военные получат мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков" - РИА Новости, 20.10.2023

Российские военные получат мишени-имитаторы ракет для "Панцирей" и "Буков"

Российская армия в 2024 году получит новые усовершенствованные воздушные мишени Е17, имитирующие крылатые ракеты, для подготовки расчётов систем ПВО "Тор",... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T03:03

2023-10-20T03:03

2023-10-20T03:03

казань

безопасность

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Российская армия в 2024 году получит новые усовершенствованные воздушные мишени Е17, имитирующие крылатые ракеты, для подготовки расчётов систем ПВО "Тор", "Бук" и "Панцирь", сообщил РИА Новости представитель казанского предприятия-разработчика данных изделий АО "Эникс" Сергей Васьков. "Уже более 20 лет мы серийно выпускаем мишень Е95, на её технологической базе мы создали новое семейство воздушных мишеней Е17 с разными типами двигателей: пульсирующими и турбореактивными. Сегодня мы собираем опытные образцы, которые планируем передать госзаказчику. Думаю, где-то в 2024 году после прохождения цикла испытаний мы сможем запустить их серийное производство", - сказал он. Васьков пояснил, что мишени Е17 имитируют крылатые ракеты, низколетящие цели, они предназначены для подготовки операторов таких комплексов ПВО как "Тор", "Бук" и "Панцирь". По сравнению с Е95 у Е17 увеличена продолжительность полёта, скорость – с 260 до 360 километров в час, а также улучшены каналы управления. Предприятие "Эникс" было основано в Казани в 1988 году. Основные направления работы заключаются в разработке, производстве, серийных поставках, ремонте и сервисном обслуживании беспилотников и воздушных мишеней для обучения расчётов ПВО, а также подготовке операторов дронов.

https://ria.ru/20230819/rakety-1890969634.html

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казань, безопасность