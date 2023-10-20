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Лавров назвал слухами поставки боеприпасов КНДР в Россию - РИА Новости, 20.10.2023
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12:18 20.10.2023 (обновлено: 12:25 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/mid-1904091511.html
Лавров назвал слухами поставки боеприпасов КНДР в Россию
Лавров назвал слухами поставки боеприпасов КНДР в Россию - РИА Новости, 20.10.2023
Лавров назвал слухами поставки боеприпасов КНДР в Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы в эфире. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:18
2023-10-20T12:25
россия
сша
сергей лавров
кндр (северная корея)
безопасность
в мире
пхеньян
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы в эфире."Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, – это не новость. Это всем хорошо известно", - сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Белого дома о том, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву были доставлены тысячи контейнеров с якобы военной помощью.
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россия
сша
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россия, сша, сергей лавров, кндр (северная корея), безопасность, в мире, пхеньян
Россия, США, Сергей Лавров, КНДР (Северная Корея), Безопасность, В мире, Пхеньян
Лавров назвал слухами поставки боеприпасов КНДР в Россию

Лавров: обвинения в поставках боеприпасов КНДР в РФ являются лишь слухами

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Глава МИД Лавров
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Глава МИД Лавров. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами обвинения США в том, что КНДР поставляет России боеприпасы в эфире.
"Вы знаете, я слухи не комментирую. То, что американцы постоянно всех во всем обвиняют, – это не новость. Это всем хорошо известно", - сказал он в интервью программе "60 минут" на канале "Россия 1".
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление Белого дома о том, что за последние два месяца из Пхеньяна в Москву были доставлены тысячи контейнеров с якобы военной помощью.
Флаги России и КНДР - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Россия и КНДР достигли консенсуса по ситуации на Корейском полуострове
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РоссияСШАСергей ЛавровКНДР (Северная Корея)БезопасностьВ миреПхеньян
 
 
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