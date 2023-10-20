Рейтинг@Mail.ru
В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 20.10.2023 (обновлено: 12:21 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/mid-1904088459.html
В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией
В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией - РИА Новости, 20.10.2023
В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией
Передача ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта, заявил на брифинге замдиректора департамента информации РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:09
2023-10-20T12:21
специальная военная операция на украине
в мире
россия
сша
украина
ситуация в днр и лнр
atacms
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119498_0:115:3094:1855_1920x0_80_0_0_29f83b6a97235606ffe5898207760f40.jpg
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Передача ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Семнадцатого октября стало известно, что недавно США в тайне поставили на Украину ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, об этом сообщило американское издание Wall Street Journal. Получение ракет подтвердили и в Киеве, по-лакейски отблагодарив за выполнение своих обещаний. Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта", - сообщил Зайцев.Замдиректора департамента информации и печати МИД России добавил, что подобные враждебные шаги Вашингтона "не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения и не могут повлиять на выполнение целей СВО".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20231019/atacms-1903965918.html
https://ria.ru/20231019/rakety-1903942055.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/14/1891119498_183:0:2912:2047_1920x0_80_0_0_3a220c091589e4094f16e1694521869c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр, atacms, сергей лавров, дмитрий песков, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, США, Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР, ATACMS, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, НАТО
В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией

МИД РФ: передача США ракет дальнего радиуса ATACMS Украине является эскалацией

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Министерства иностранных дел РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Передача ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.
"Семнадцатого октября стало известно, что недавно США в тайне поставили на Украину ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, об этом сообщило американское издание Wall Street Journal. Получение ракет подтвердили и в Киеве, по-лакейски отблагодарив за выполнение своих обещаний. Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта", - сообщил Зайцев.
Пуск ракеты ATACMS из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Киев заверил США в использовании ATACMS только по территории Украины
Вчера, 23:43
Замдиректора департамента информации и печати МИД России добавил, что подобные враждебные шаги Вашингтона "не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения и не могут повлиять на выполнение целей СВО".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Спецоперация, 19 октября: Россия нашла ответ на дальнобойные ракеты ATACMS
Вчера, 20:10
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияСШАУкраинаСитуация в ДНР и ЛНРATACMSСергей ЛавровДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала