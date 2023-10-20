https://ria.ru/20231020/mid-1904088459.html

В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией

В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией - РИА Новости, 20.10.2023

В МИД России назвали передачу США ракет ATACMS Украине эскалацией

Передача ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта, заявил на брифинге замдиректора департамента информации РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:09

2023-10-20T12:09

2023-10-20T12:21

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Передача ракет дальнего радиуса действия ATACMS Украине показывает стремление США к эскалации конфликта, заявил на брифинге замдиректора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев."Семнадцатого октября стало известно, что недавно США в тайне поставили на Украину ракеты дальнего радиуса действия ATACMS, об этом сообщило американское издание Wall Street Journal. Получение ракет подтвердили и в Киеве, по-лакейски отблагодарив за выполнение своих обещаний. Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал собственное стремление к дальнейшей эскалации конфликта", - сообщил Зайцев.Замдиректора департамента информации и печати МИД России добавил, что подобные враждебные шаги Вашингтона "не в состоянии изменить ситуацию на линии соприкосновения и не могут повлиять на выполнение целей СВО".Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".

https://ria.ru/20231019/atacms-1903965918.html

https://ria.ru/20231019/rakety-1903942055.html

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в мире, россия, сша, украина, ситуация в днр и лнр, atacms, сергей лавров, дмитрий песков, нато