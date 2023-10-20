https://ria.ru/20231020/mery-1904091848.html

В Иране призвали принять серьезные меры против действий Израиля в Газе

В Иране призвали принять серьезные меры против действий Израиля в Газе - РИА Новости, 20.10.2023

В Иране призвали принять серьезные меры против действий Израиля в Газе

Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером заявил о... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T12:19

2023-10-20T12:19

2023-10-20T12:21

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Глава генерального штаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери в ходе телефонного разговора с министром национальной обороны Турции Яшаром Гюлером заявил о необходимости принять "серьезные меры" для "предотвращения преступлений израильского режима" в отношении гражданского населения Газы и предоставления последнему гуманитарной помощи, передает агентство Tasnim. "Необходимо принять серьезные меры для предотвращения продолжения преступлений израильского режима - жестоких нападений на мирных жителей в секторе Газа – и предоставления им (жителям – ред.) гуманитарной помощи, включая продукты питания и лекарства", - приводит агентство слова Багери. Глава генштаба ВС Ирана подчеркнул, что "обширная поддержка Соединенными Штатами Америки, в том числе предоставление вооружения и тяжелых боеприпасов израильскому режиму, усложнит ситуацию", и назвал эти действия США "соучастием <…> в преступлениях израильского режима". Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/voyna-1903961675.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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в мире, израиль, иран, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа