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В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола - РИА Новости, 20.10.2023
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09:56 20.10.2023 (обновлено: 12:53 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/masterskie-1904008914.html
В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола
В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола - РИА Новости, 20.10.2023
В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола
Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой накрыли 42 нелегальные мастерские в 38 регионах, сообщил Центр общественных связей РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T09:56
2023-10-20T12:53
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой накрыли 42 нелегальные мастерские в 38 регионах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.&quot;Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту&quot;, — говорится в релизе.По информации ведомства, оперативные мероприятия и следственные действия прошли в августе и сентябре в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР И ЛНР, Алтайском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.Всего из незаконного оборота удалось изъять 352 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Это 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов. Кроме того, силовики обнаружили 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки (пороха и тротила) и 138 тысяч патронов.Во время предыдущего рейда, в июне-июле, силовики изъяли более 750 стволов и закрыли 84 подпольные мастерские в 53 регионах.
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россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, санкт-петербург, безопасность
Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Москва, Санкт-Петербург, Безопасность
В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола

Силовики нашли 119 подпольных оружейников в 38 субъектах России

© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к преступной деятельности по незаконному обороту оружия
Сотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к преступной деятельности по незаконному обороту оружия - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
Перейти в медиабанк
Сотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к преступной деятельности по незаконному обороту оружия
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой накрыли 42 нелегальные мастерские в 38 регионах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", — говорится в релизе.

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По информации ведомства, оперативные мероприятия и следственные действия прошли в августе и сентябре в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР И ЛНР, Алтайском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.
Всего из незаконного оборота удалось изъять 352 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Это 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов. Кроме того, силовики обнаружили 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки (пороха и тротила) и 138 тысяч патронов.
Во время предыдущего рейда, в июне-июле, силовики изъяли более 750 стволов и закрыли 84 подпольные мастерские в 53 регионах.
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РоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)МоскваСанкт-ПетербургБезопасность
 
 
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