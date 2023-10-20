https://ria.ru/20231020/masterskie-1904008914.html

В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола

В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола - РИА Новости, 20.10.2023

В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола

Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой накрыли 42 нелегальные мастерские в 38 регионах, сообщил Центр общественных связей РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T09:56

2023-10-20T09:56

2023-10-20T12:53

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

москва

санкт-петербург

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/14/1904051317_0:113:1315:853_1920x0_80_0_0_504c21384a7cd1377adeb7cf1d252d3e.jpg

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой накрыли 42 нелегальные мастерские в 38 регионах, сообщил Центр общественных связей ФСБ."Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", — говорится в релизе.По информации ведомства, оперативные мероприятия и следственные действия прошли в августе и сентябре в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР И ЛНР, Алтайском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.Всего из незаконного оборота удалось изъять 352 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Это 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов. Кроме того, силовики обнаружили 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки (пороха и тротила) и 138 тысяч патронов.Во время предыдущего рейда, в июне-июле, силовики изъяли более 750 стволов и закрыли 84 подпольные мастерские в 53 регионах.

https://ria.ru/20230907/terakty-1894664301.html

https://ria.ru/20230822/mariupol-1891543698.html

россия

москва

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), москва, санкт-петербург, безопасность