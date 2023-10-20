В России задержали почти 120 подпольных оружейников и изъяли 352 ствола
Силовики нашли 119 подпольных оружейников в 38 субъектах России
© РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ | Перейти в медиабанкСотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к преступной деятельности по незаконному обороту оружия
Сотрудники ФСБ РФ задерживают мужчину, причастного к преступной деятельности по незаконному обороту оружия
МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Силовики провели очередную облаву на подпольных оружейников, во время которой накрыли 42 нелегальные мастерские в 38 регионах, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
«
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 119 жителей 38 субъектов страны, причастных к незаконному обороту оружия и его сбыту", — говорится в релизе.
По информации ведомства, оперативные мероприятия и следственные действия прошли в августе и сентябре в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, республиках Алтай, Дагестан, Крым, Карелия, Мордовия, Северная Осетия, Татарстан, Кабардино-Балкария, ДНР И ЛНР, Алтайском, Красноярском и Приморском краях, Амурской, Архангельской, Белгородской, Волгоградской, Запорожской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кемеровской, Кировской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Свердловской, Саратовской, Смоленской, Томской, Ульяновской, Челябинской областях и Еврейской автономной области.
Всего из незаконного оборота удалось изъять 352 единицы отечественного и иностранного огнестрельного оружия. Это 42 гранатомета, шесть пулеметов, 67 автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, 105 винтовок, карабинов и ружей, 120 пистолетов и револьверов. Кроме того, силовики обнаружили 607 гранат, снарядов и мин различной модификации, 33 килограмма взрывчатки (пороха и тротила) и 138 тысяч патронов.
Во время предыдущего рейда, в июне-июле, силовики изъяли более 750 стволов и закрыли 84 подпольные мастерские в 53 регионах.