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Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X - РИА Новости, 20.10.2023
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10:09 20.10.2023
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Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X
Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X - РИА Новости, 20.10.2023
Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X
Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск анонсировал скорое появление двух новых уровней подписки на X Premium. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T10:09
2023-10-20T10:09
технологии
илон маск
twitter
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общество
соцсети
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск анонсировал скорое появление двух новых уровней подписки на X Premium. "Скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium", - сообщил Маск в Х. По его словам, разница будет заключаться в количестве рекламы: более дорогой уровень подписки, как и более дешевый, будет предоставлять все функции X Premium, однако будет содержать меньше рекламы. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
https://ria.ru/20231019/mask-1903806526.html
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технологии, илон маск, twitter, в мире, общество, соцсети
Технологии, Илон Маск, Twitter, В мире, Общество, Соцсети
Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X

Маск: скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium

© @elonmuskКадр видео, опубликованного Илоном Маском
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском
© @elonmusk
Кадр видео, опубликованного Илоном Маском. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск анонсировал скорое появление двух новых уровней подписки на X Premium.
"Скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium", - сообщил Маск в Х.
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По его словам, разница будет заключаться в количестве рекламы: более дорогой уровень подписки, как и более дешевый, будет предоставлять все функции X Premium, однако будет содержать меньше рекламы.
X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.
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