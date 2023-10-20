https://ria.ru/20231020/mask-1904014565.html

Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X

Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X - РИА Новости, 20.10.2023

Маск анонсировал новые уровни подписки на премиум-версию соцсети X

Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск анонсировал скорое появление двух новых уровней подписки на X Premium. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T10:09

2023-10-20T10:09

2023-10-20T10:09

технологии

илон маск

twitter

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общество

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Американский предприниматель и владелец соцсети X Илон Маск анонсировал скорое появление двух новых уровней подписки на X Premium. "Скоро будут запущены два новых уровня подписки на X Premium", - сообщил Маск в Х. По его словам, разница будет заключаться в количестве рекламы: более дорогой уровень подписки, как и более дешевый, будет предоставлять все функции X Premium, однако будет содержать меньше рекламы. X Corp. - американская компания, основанная Илоном Маском в 2023 году для поглощения Twitter Inc. и главного продукта компании - соцсети Twitter, которое произошло в апреле. В июле нынешнего года был проведен ребрендинг - логотип и название соцсети Twitter были сменены на Х.

https://ria.ru/20231019/mask-1903806526.html

https://ria.ru/20231020/mask-1904009605.html

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технологии, илон маск, twitter, в мире, общество, соцсети