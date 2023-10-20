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Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе - РИА Новости, 20.10.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/mariupol-1904147329.html
Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе
Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе - РИА Новости, 20.10.2023
Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе
Суд в Донецке приговорил двух украинских военных к 26 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе автомобиля, в котором ехала семья, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:35
2023-10-20T14:35
специальная военная операция на украине
безопасность
мариуполь
россия
донецкая народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил двух украинских военных к 26 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе автомобиля, в котором ехала семья, сообщили в пресс-службе СК РФ. Установлено, что 29 марта 2022 года военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Назарий Мороз и Андрей Егоров, находясь на боевых позициях в Мариуполе, заметили гражданскую машину, в которой ехала семья из трех человек. Приказ об убийстве отдал Егоров - старший на позиции. Они расстреляли машину, женщина скончалась на месте, её супруг был ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи, их сын не пострадал. При даче показаний Егоров и Мороз говорили, что видели на зеркалах гражданской машины белые ленточки, которые свидетельствовали о том, что в нем находятся мирные граждане. Более того, оружия у потерпевших они не видели. "Приговором суда Егорову и Морозу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК РФ. Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
https://ria.ru/20231016/vsu-1903078839.html
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донецкая народная республика
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безопасность, мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Мариуполь, Россия, Донецкая Народная Республика, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе

Суд приговорил двоих морпехов ВСУ к 26 годам за расстрел автомобиля в Мариуполе

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРазрушенные здания в Мариуполе
Разрушенные здания в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости
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Разрушенные здания в Мариуполе. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил двух украинских военных к 26 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе автомобиля, в котором ехала семья, сообщили в пресс-службе СК РФ.
Установлено, что 29 марта 2022 года военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Назарий Мороз и Андрей Егоров, находясь на боевых позициях в Мариуполе, заметили гражданскую машину, в которой ехала семья из трех человек. Приказ об убийстве отдал Егоров - старший на позиции. Они расстреляли машину, женщина скончалась на месте, её супруг был ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи, их сын не пострадал.
При даче показаний Егоров и Мороз говорили, что видели на зеркалах гражданской машины белые ленточки, которые свидетельствовали о том, что в нем находятся мирные граждане. Более того, оружия у потерпевших они не видели.
"Приговором суда Егорову и Морозу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК РФ. Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
Украинский морпех получил пожизненный срок за приказ о расстреле жителей
16 октября, 15:37
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМариупольРоссияДонецкая Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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