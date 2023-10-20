https://ria.ru/20231020/mariupol-1904147329.html

Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе

Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе - РИА Новости, 20.10.2023

Морпехи ВСУ получили по 26 лет колонии за расстрел автомобиля в Мариуполе

Суд в Донецке приговорил двух украинских военных к 26 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе автомобиля, в котором ехала семья, сообщили в... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:35

2023-10-20T14:35

2023-10-20T14:35

специальная военная операция на украине

безопасность

мариуполь

россия

донецкая народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

украина

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Суд в Донецке приговорил двух украинских военных к 26 годам колонии строгого режима за расстрел в Мариуполе автомобиля, в котором ехала семья, сообщили в пресс-службе СК РФ. Установлено, что 29 марта 2022 года военные 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Назарий Мороз и Андрей Егоров, находясь на боевых позициях в Мариуполе, заметили гражданскую машину, в которой ехала семья из трех человек. Приказ об убийстве отдал Егоров - старший на позиции. Они расстреляли машину, женщина скончалась на месте, её супруг был ранен, но выжил благодаря своевременно оказанной медпомощи, их сын не пострадал. При даче показаний Егоров и Мороз говорили, что видели на зеркалах гражданской машины белые ленточки, которые свидетельствовали о том, что в нем находятся мирные граждане. Более того, оружия у потерпевших они не видели. "Приговором суда Егорову и Морозу назначено наказание в виде лишения свободы на срок 26 лет каждому с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сказали в СК РФ. Их признали виновными в жестоком обращении с гражданским населением, применении в вооруженном конфликте запрещенных методов, убийстве и покушении на убийство двух и более лиц, совершенном орггруппой, по мотивам политической, идеологической ненависти.

https://ria.ru/20231016/vsu-1903078839.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, мариуполь, россия, донецкая народная республика, следственный комитет россии (ск рф), украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр