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В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула - РИА Новости, 20.10.2023
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13:33 20.10.2023 (обновлено: 14:02 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/manul-1904124591.html
В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула
В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула - РИА Новости, 20.10.2023
В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула
Новый вольер обустроили в Ленинградском зоопарке для подросшего детеныша манулов по имени Шу, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T13:33
2023-10-20T14:02
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Новый вольер обустроили в Ленинградском зоопарке для подросшего детеныша манулов по имени Шу, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале. &quot;Дом для Шу делали по заранее прописанному и нарисованному на бумаге проекту. Работу по установке декораций проводили в том числе во время шторма, чтобы увидеть слабые места вольера, понять, где дождевая вода капает особенно активно, и не располагать там ступеньки&quot;, — говорится в публикации.Малыш, которого назвали Шу, — первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Как отмечается, за пять месяцев манул так вырос, что сотрудники издалека могут спутать его со взрослой самкой.Отмечается, что в настоящее время мать и детеныш живут вместе. Когда сотрудники зоопарка убедятся в том, что малыш готов к взрослой жизни, Шу окончательно переедет в собственное жилье. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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общество, санкт-петербург, ленинградский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, Ленинградский зоопарк
В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула

Новый вольер обустроили в Ленинградском зоопарке для подросшего манула Шу

© Ленинградский зоопаркМанул Шу в новом вольере. Кадр видео
Манул Шу в новом вольере. Кадр видео
© Ленинградский зоопарк
Манул Шу в новом вольере. Кадр видео
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Новый вольер обустроили в Ленинградском зоопарке для подросшего детеныша манулов по имени Шу, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале.
«

"Дом для Шу делали по заранее прописанному и нарисованному на бумаге проекту. Работу по установке декораций проводили в том числе во время шторма, чтобы увидеть слабые места вольера, понять, где дождевая вода капает особенно активно, и не располагать там ступеньки", — говорится в публикации.

Малыш, которого назвали Шу, — первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году.
Как отмечается, за пять месяцев манул так вырос, что сотрудники издалека могут спутать его со взрослой самкой.
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Отмечается, что в настоящее время мать и детеныш живут вместе. Когда сотрудники зоопарка убедятся в том, что малыш готов к взрослой жизни, Шу окончательно переедет в собственное жилье.
Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.
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