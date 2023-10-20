https://ria.ru/20231020/manul-1904124591.html

В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула

В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула - РИА Новости, 20.10.2023

В Ленинградском зоопарке обустроили новый вольер для детеныша манула

Новый вольер обустроили в Ленинградском зоопарке для подросшего детеныша манулов по имени Шу, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T13:33

2023-10-20T13:33

2023-10-20T14:02

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 окт — РИА Новости. Новый вольер обустроили в Ленинградском зоопарке для подросшего детеныша манулов по имени Шу, сообщила пресс-служба учреждения в своем Telegram-канале. "Дом для Шу делали по заранее прописанному и нарисованному на бумаге проекту. Работу по установке декораций проводили в том числе во время шторма, чтобы увидеть слабые места вольера, понять, где дождевая вода капает особенно активно, и не располагать там ступеньки", — говорится в публикации.Малыш, которого назвали Шу, — первенец самца Свэна и самки Намики. Он родился в мае. Последний раз горные коты Ленинградского зоопарка размножались в 2007 году. Как отмечается, за пять месяцев манул так вырос, что сотрудники издалека могут спутать его со взрослой самкой.Отмечается, что в настоящее время мать и детеныш живут вместе. Когда сотрудники зоопарка убедятся в том, что малыш готов к взрослой жизни, Шу окончательно переедет в собственное жилье. Ленинградский зоопарк, расположенный в самом центре Санкт-Петербурга, напротив Петропавловской крепости, является одним из старейших зоопарков России. Он впервые открыл свои двери 14 августа 1865 года. Изначально это был частный зверинец, его открыли и содержали на собственные средства голландец Юлиус Гебгардт и его жена София. Впоследствии зоопарк сменил множество владельцев, более 50 лет оставаясь частным учреждением. Государственной собственностью он стал в 1917 году. Вместе с городом зоопарк пережил революцию и блокаду Ленинграда. Сегодня Ленинградский зоопарк является домом для примерно 600 видов млекопитающих, птиц, рыб и беспозвоночных из разных уголков Земли.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, санкт-петербург, ленинградский зоопарк