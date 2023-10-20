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В Нижнем Новгороде открыли легкоатлетический манеж - РИА Новости, 20.10.2023
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17:38 20.10.2023 (обновлено: 17:57 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/manezh-1904212906.html
В Нижнем Новгороде открыли легкоатлетический манеж
В Нижнем Новгороде открыли легкоатлетический манеж - РИА Новости, 20.10.2023
В Нижнем Новгороде открыли легкоатлетический манеж
Новый легкоатлетический манеж открыли в Нижнем Новгороде на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T17:38
2023-10-20T17:57
нижегородская область
нижний новгород
россия
олег матыцин
глеб никитин
спорт
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Новый легкоатлетический манеж открыли в Нижнем Новгороде на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба правительства региона. Торжественное открытие манежа состоялось в рамках форума "Россия - спортивная держава". Из Перми, где проходит форум, объекты, созданные по нацпроекту "Демография" в разных регионах, в формате телемоста открыл министр спорта России Олег Матыцин. "Открытие легкоатлетического манежа - долгожданное событие для всех любителей спорта в Нижегородской области. Он строился в рамках проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" при поддержке правительства России. Такие объекты играют серьезную роль в развитии спортивной инфраструктуры региона. Это девять тысяч квадратных метров площади, высота - десять метров. Тренироваться можно в любую погоду. Есть выход на стадион "Локомотив", и открытая зона может быть также задействована", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Глава региона подчеркнул, что легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в Нижегородской области. Ей занимаются более 25 тысяч человек. Легкоатлетический манеж состоит из спортивной арены, универсального спортивного зала и трехэтажного административно-бытового корпуса, с трибунами для зрителей на 140 мест. Здесь будут проводиться тренировки и соревнования национального уровня по 29 различным видам легкой атлетики (бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, метание диска). "Уже есть запрос от федерации на проведение здесь соревнований. Инфраструктура очень качественная, и мы планировать добавить трибуны для того, чтобы полностью соответствовать проведению соревнований самого высокого уровня", - рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович. Спортивная арена включает круговую дорожку длиной 200 метров, дорожку для спринтерского бега, два сектора для прыжков в высоту, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, сектор для толкания ядра с защитным ограждением, а также разминочную зону и учебную башню для тренировок по пожарно-прикладным видам спорта.
https://ria.ru/20230808/pfki-1888931328.html
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нижегородская область, нижний новгород, россия, олег матыцин, глеб никитин, спорт
Нижегородская область, Нижний Новгород, Россия, Олег Матыцин, Глеб Никитин, Спорт
В Нижнем Новгороде открыли легкоатлетический манеж

В Нижнем Новгороде открыли легкоатлетический манеж

© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиОткрытие легкоатлетического манежа в Нижнем Новгороде
Открытие легкоатлетического манежа в Нижнем Новгороде
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Открытие легкоатлетического манежа в Нижнем Новгороде
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 20 окт - РИА Новости. Новый легкоатлетический манеж открыли в Нижнем Новгороде на стадионе "Локомотив", сообщает пресс-служба правительства региона.
Торжественное открытие манежа состоялось в рамках форума "Россия - спортивная держава". Из Перми, где проходит форум, объекты, созданные по нацпроекту "Демография" в разных регионах, в формате телемоста открыл министр спорта России Олег Матыцин.
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской областиОткрытие легкоатлетического манежа в Нижнем Новгороде
Открытие легкоатлетического манежа в Нижнем Новгороде
© Фото предоставлено пресс-службой правительства Нижегородской области
Открытие легкоатлетического манежа в Нижнем Новгороде
"Открытие легкоатлетического манежа - долгожданное событие для всех любителей спорта в Нижегородской области. Он строился в рамках проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография" при поддержке правительства России. Такие объекты играют серьезную роль в развитии спортивной инфраструктуры региона. Это девять тысяч квадратных метров площади, высота - десять метров. Тренироваться можно в любую погоду. Есть выход на стадион "Локомотив", и открытая зона может быть также задействована", - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Глава региона подчеркнул, что легкая атлетика является одним из самых популярных видов спорта в Нижегородской области. Ей занимаются более 25 тысяч человек.
Легкоатлетический манеж состоит из спортивной арены, универсального спортивного зала и трехэтажного административно-бытового корпуса, с трибунами для зрителей на 140 мест. Здесь будут проводиться тренировки и соревнования национального уровня по 29 различным видам легкой атлетики (бег, прыжки в длину, прыжки в высоту, прыжки с шестом, толкание ядра, метание диска).
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"Уже есть запрос от федерации на проведение здесь соревнований. Инфраструктура очень качественная, и мы планировать добавить трибуны для того, чтобы полностью соответствовать проведению соревнований самого высокого уровня", - рассказал исполняющий обязанности заместителя губернатора Нижегородской области Олег Беркович.
Спортивная арена включает круговую дорожку длиной 200 метров, дорожку для спринтерского бега, два сектора для прыжков в высоту, сектор для прыжков с шестом, два сектора для прыжков в длину и тройного прыжка, сектор для толкания ядра с защитным ограждением, а также разминочную зону и учебную башню для тренировок по пожарно-прикладным видам спорта.
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Нижегородская областьНижний НовгородРоссияОлег МатыцинГлеб НикитинСпорт
 
 
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