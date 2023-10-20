https://ria.ru/20231020/maag-1903984884.html

"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций

"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций - РИА Новости, 20.10.2023

"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций

Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, ведет со швейными фабриками переговоры о... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T07:05

2023-10-20T07:05

2023-10-20T07:05

россия

виктор евтухов

амансио ортега

inditex

bershka

zara

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867935738_0:34:3157:1810_1920x0_80_0_0_153e13323f3c2c67ff8419673fe0a48f.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, ведет со швейными фабриками переговоры о локализации в стране производства коллекций, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Компания "Новая мода", которая ранее представляла в России Inditex и бренд Zara, буквально за несколько недель открыла на площадях ушедших брендов новые торговые сети Maag, Dub, Ecru, Vilet. Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в России. Открытие новых магазинов подняло трафик торговых центров, где они расположены", - заявил он. До этого, в конце июля, в Минпромторге сообщали РИА Новости, что в соответствии с решением подкомиссии для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории страны. "Насколько я знаю, сейчас "Новая мода" поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций", - добавил Евтухов. Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой, в России группа была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Однако в начале марта прошлого года руководство группы решило приостановить деятельность в стране. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В конце апреля магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).

https://realty.ria.ru/20230726/brend-1886402294.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, виктор евтухов, амансио ортега, inditex, bershka, zara, экономика