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"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций - РИА Новости, 20.10.2023
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07:05 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/maag-1903984884.html
"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций
"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций - РИА Новости, 20.10.2023
"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций
Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, ведет со швейными фабриками переговоры о... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T07:05
2023-10-20T07:05
россия
виктор евтухов
амансио ортега
inditex
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zara
экономика
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, ведет со швейными фабриками переговоры о локализации в стране производства коллекций, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов. "Компания "Новая мода", которая ранее представляла в России Inditex и бренд Zara, буквально за несколько недель открыла на площадях ушедших брендов новые торговые сети Maag, Dub, Ecru, Vilet. Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в России. Открытие новых магазинов подняло трафик торговых центров, где они расположены", - заявил он. До этого, в конце июля, в Минпромторге сообщали РИА Новости, что в соответствии с решением подкомиссии для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории страны. "Насколько я знаю, сейчас "Новая мода" поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций", - добавил Евтухов. Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой, в России группа была представлена магазинами Zara, Pull&amp;Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque. Однако в начале марта прошлого года руководство группы решило приостановить деятельность в стране. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В конце апреля магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull &amp; Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
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россия, виктор евтухов, амансио ортега, inditex, bershka, zara, экономика
Россия, Виктор Евтухов, Амансио Ортега, Inditex, Bershka, Zara, Экономика
"Новая мода" планирует локализовать в России производство коллекций

Управляющий магазинами Maag планирует локализовать в РФ производство коллекций

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкПосетительница покупает вещи на кассе в магазине Maag на Неглинной улице в Москве
Посетительница покупает вещи на кассе в магазине Maag на Неглинной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Посетительница покупает вещи на кассе в магазине Maag на Неглинной улице в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Компания "Новая мода", управляющая магазинами Maag, пришедшими на место Zara в России, а также другими брендами, ведет со швейными фабриками переговоры о локализации в стране производства коллекций, рассказал в интервью РИА Новости статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.
«
"Компания "Новая мода", которая ранее представляла в России Inditex и бренд Zara, буквально за несколько недель открыла на площадях ушедших брендов новые торговые сети Maag, Dub, Ecru, Vilet. Все 242 магазина этих марок на данный момент работают в России. Открытие новых магазинов подняло трафик торговых центров, где они расположены", - заявил он.
До этого, в конце июля, в Минпромторге сообщали РИА Новости, что в соответствии с решением подкомиссии для компании установлен ключевой показатель эффективности в 2023 году в виде открытия не менее 240 магазинов на территории страны.
"Насколько я знаю, сейчас "Новая мода" поступательно развивается дальше и ведет переговоры с швейными фабриками о локализации в России производства коллекций", - добавил Евтухов.
Inditex - один из крупнейших в мире ритейлеров одежды и обуви, основанный испанцем Амансио Ортегой, в России группа была представлена магазинами Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home, Uterque.
Однако в начале марта прошлого года руководство группы решило приостановить деятельность в стране. Позже в Минпромторге РФ сообщили, что власти одобрили продажу российского бизнеса Inditex (АО "Новая мода"), включая магазины Zara, компании Fashion and More Management DMCC "с офисом в одной из дружественных стран". В конце апреля магазины Inditex начали открываться под новыми названиями: Maag (Zara), Dub (Pull & Bear), Ecru (Bershka), Vilet (Stradivaruis).
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Эксперт: посещаемость Maag в России оказалась вполовину ниже, чем у Zara
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РоссияВиктор ЕвтуховАмансио ОртегаInditexBershkaZaraЭкономика
 
 
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