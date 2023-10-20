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Логистику со странами дальнего зарубежья обсудили на "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
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22:16 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/logistika-1904267068.html
Логистику со странами дальнего зарубежья обсудили на "Сделано в России"
Логистику со странами дальнего зарубежья обсудили на "Сделано в России" - РИА Новости, 20.10.2023
Логистику со странами дальнего зарубежья обсудили на "Сделано в России"
Спикеры обсудили перспективы партнерства мультимодальных операторов стран БРИКС, а также перспективы повышения эффективности международной торговли за счет... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T22:16
2023-10-20T22:16
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спикеры обсудили перспективы партнерства мультимодальных операторов стран БРИКС, а также перспективы повышения эффективности международной торговли за счет передовых технологических и правовых решений в области администрирования грузопотоков в рамках сессии "Транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик" на международном форуме "Сделано в России". "Спикеры поговорили и о механизмах выстраивания независимой транспортной сети, устойчивой к внешним вызовам. Развивать транспортную связанность нужно и на макрорегиональном уровне, используя накопленный опыт и лучших мировые практики", - сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ). В частности, старший вице-президент ГК "Дело" по операционной деятельности и GR Денис Илатовский рассказал, какие меры требуются для укрепления макрорегиональной транспортной безопасности. "Необходимо обеспечить запас мощностей инфраструктуры, на 30-50% превышающий объёмы перевозок, предлагать гибкие транспортные маршруты, расшивать узкие места – такие как железнодорожный узел "Находка-Восточная", Новороссийский транспортный узел. Успешным примером расширения таких узких мест является развитие железнодорожных погранпереходов на границе РФ и Китая как результат совместной работы министерств транспорта России и Китая", – отметил Илатовский. Модератором выступил директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег. В работе сессии также приняли участие директор департамента стратегического развития Минтранса России Артур Карлов, руководитель проектного офиса РЖД Логистики Алевтина Кириллова, директор по международному сотрудничеству и GR транспортной группы Fesco Светлана Прусова, а также генеральный директор по международной деятельности китайской Jinzhou Port Company Лю Чжиюань, Акашдип Сингх, президент Индийского делового совета, гендиректор Middle Corridor Ахмет Бурак Ицен и гендиректор AVES Абдуллах Зерен.
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китай, россия, брикс, ржд, fesco
Китай, Россия, БРИКС, РЖД, FESCO
Логистику со странами дальнего зарубежья обсудили на "Сделано в России"

Вопросы логистики со странами дальнего зарубежья обсудили на "Сделано в России"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкУчастники Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Участники Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Участники Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Спикеры обсудили перспективы партнерства мультимодальных операторов стран БРИКС, а также перспективы повышения эффективности международной торговли за счет передовых технологических и правовых решений в области администрирования грузопотоков в рамках сессии "Транспортная безопасность как фактор долгосрочной устойчивости развития суверенных экономик" на международном форуме "Сделано в России".
"Спикеры поговорили и о механизмах выстраивания независимой транспортной сети, устойчивой к внешним вызовам. Развивать транспортную связанность нужно и на макрорегиональном уровне, используя накопленный опыт и лучших мировые практики", - сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
Международный экспортный форум Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
"Сделано в России" должно стать брендом нематериальных успехов, заявил РЭЦ
Вчера, 20:11
В частности, старший вице-президент ГК "Дело" по операционной деятельности и GR Денис Илатовский рассказал, какие меры требуются для укрепления макрорегиональной транспортной безопасности.
"Необходимо обеспечить запас мощностей инфраструктуры, на 30-50% превышающий объёмы перевозок, предлагать гибкие транспортные маршруты, расшивать узкие места – такие как железнодорожный узел "Находка-Восточная", Новороссийский транспортный узел. Успешным примером расширения таких узких мест является развитие железнодорожных погранпереходов на границе РФ и Китая как результат совместной работы министерств транспорта России и Китая", – отметил Илатовский.
Участники Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Проблемы долгих инвестиций в бизнес подняли на форуме "Сделано в России"
Вчера, 19:27
Модератором выступил директор по экспортной политике и анализу Российского экспортного центра Михаил Снег.
В работе сессии также приняли участие директор департамента стратегического развития Минтранса России Артур Карлов, руководитель проектного офиса РЖД Логистики Алевтина Кириллова, директор по международному сотрудничеству и GR транспортной группы Fesco Светлана Прусова, а также генеральный директор по международной деятельности китайской Jinzhou Port Company Лю Чжиюань, Акашдип Сингх, президент Индийского делового совета, гендиректор Middle Corridor Ахмет Бурак Ицен и гендиректор AVES Абдуллах Зерен.
Госкорпорация Росатом провела сессию в рамках форума Сделано в России - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Госкорпорация "Росатом" провела сессию в рамках форума "Сделано в России"
Вчера, 18:42
 
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