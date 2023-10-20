В южном Ливане миротворцы ООН продолжают свою работу

ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 окт - РИА Новости. Временные сил ООН (ВСООНЛ) продолжают патрулировать деревни в южном Ливане и остаются на своих базах, передают корреспонденты РИА Новости. На улицах поселений в южном Ливане в округе Бинт Жбейль продолжают патрулирование бронетехника и машины миротворцев ООН. На базе французского контингента продолжают нести службу голубые каски. Ранее в социальных сетях появилось видео на котором колонна с техникой ВСООНЛ движется из южного Ливана в сторону Бейрута. Ряд местных СМИ поспешили сообщить о том, что миротворцы возможно покидают южный Ливан в преддверии полномасштабных боевых столкновений между бойцами движения "Хезболлах" и израильской армией. Ситуация в поселениях на юге Ливана стабильная. В воздушном пространстве Ливана постоянно патрулируют израильские беспилотники и боевая авиация. Местные жители пограничной деревни Хула рассказали РИА Новости, что синие каски в том числе остаются и на пограничном опорном пункте на линии разграничения между позициями ливанской и израильской армиями. Обстрелы между "Хезболлах" и ЦАХАЛ на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 окт - РИА Новости. Временные сил ООН (ВСООНЛ) продолжают патрулировать деревни в южном Ливане и остаются на своих базах, передают корреспонденты РИА Новости.
На улицах поселений в южном Ливане в округе Бинт Жбейль продолжают патрулирование бронетехника и машины миротворцев ООН. На базе французского контингента продолжают нести службу голубые каски.
Ранее в социальных сетях появилось видео на котором колонна с техникой ВСООНЛ движется из южного Ливана в сторону Бейрута. Ряд местных СМИ поспешили сообщить о том, что миротворцы возможно покидают южный Ливан в преддверии полномасштабных боевых столкновений между бойцами движения "Хезболлах" и израильской армией.
Ситуация в поселениях на юге Ливана стабильная. В воздушном пространстве Ливана постоянно патрулируют израильские беспилотники и боевая авиация. Местные жители пограничной деревни Хула рассказали РИА Новости, что синие каски в том числе остаются и на пограничном опорном пункте на линии разграничения между позициями ливанской и израильской армиями.
Обстрелы между "Хезболлах" и ЦАХАЛ на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа.
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести.
Ближний Восток воевать не хочет — а придется
Вчера, 08:00
По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
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