https://ria.ru/20231020/livan-1904197803.html

В Ливане рассказали об израильских дронах на границе

В Ливане рассказали об израильских дронах на границе - РИА Новости, 20.10.2023

В Ливане рассказали об израильских дронах на границе

Израильские беспилотники непрерывно находятся в воздушном пространстве Ливана, передают корреспонденты РИА Новости. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:47

2023-10-20T16:47

2023-10-20T16:47

в мире

израиль

ливан

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 сен - РИА Новости. Израильские беспилотники непрерывно находятся в воздушном пространстве Ливана, передают корреспонденты РИА Новости. "После того, как была выведена из строя большая часть израильских наблюдательных систем на границе с Южным Ливаном, израильские беспилотники стали чаще залетать в воздушное пространство Ливана", - сообщил местный житель, живущий на границе с Израилем. Вчера в районе населенного пункта Хула (территория Южного Ливана - ред.) произошло боестолкновение, в результате которого были уничтожены системы наблюдения на опорном пункте ЦАХАЛ в районе поселения Манара. После обстрела израильская армия направила в район боестолкновения беспилотный летательный аппарат, который вёл наблюдение за территорией Ливана, а затем нанёс удар по деревне Хула. Об этом рассказали местные жители корреспондентам РИА Новости. На данный момент обстановка на границе в районе деревни Хула спокойная, однако можно услышать отдалённые звуки работы артиллерии. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в Секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3785 человек, среди жертв 1524 ребенка и 1000 женщин, сообщил минздрав Газы. В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1300 человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 19 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское. Израиль, декларируя согласие с принципом двух государств, не освободил окончательно палестинские территории.

https://ria.ru/20231020/livan-1904193504.html

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году