Рейтинг@Mail.ru
Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана - РИА Новости, 20.10.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:35 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/livan-1904193504.html
Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана
Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана - РИА Новости, 20.10.2023
Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана
Девушка - подросток получила осколочные ранения в результате удара со стороны израильской армии в пограничной деревне Хула в южном Ливане, рассказала РИА... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:35
2023-10-20T16:35
в мире
израиль
ливан
хезболла
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_baff3a2c9d10e3855c0d185177b89a88.jpg
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 окт - РИА Новости. Девушка - подросток получила осколочные ранения в результате удара со стороны израильской армии в пограничной деревне Хула в южном Ливане, рассказала РИА Новости бабушка пострадавшей. "Мы сидели во дворе, внучка сидела напротив нас. В какой-то момент раздался взрыв прямо возле дома, потом я увидела кровь на спине внучки, ее отвезли в госпиталь", - рассказала собеседница агентства. По словам родственницы, перед ударом над деревней на низкой высоте был виден беспилотник. "Осколками от снаряда разбило стекла дома и машины на парковке. Выбило окна в магазинах. Мы сначала подумали, что снаряд попал в дом , так как его затрясло", - добавила родственница пострадавшей. Бойцы движения "Хезболла" в четверг нанесли удар по опорному пункту "аль-Аббад" израильской армии в поселении Манара, граничащего с ливанской деревней Хула. В ответ по деревне был открыт огонь из артиллерии. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html
https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html
израиль
ливан
сектор газа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/06/1863602160_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_7d7b20481f4a9403d2b7930c46152d18.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа
Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана

Жительница деревни Хула рассказала о ранении внучки при израильском обстреле

© AP Photo / Mohammad ZaatariМашина скорой помощи в Ливане
Машина скорой помощи в Ливане - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
Машина скорой помощи в Ливане. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 окт - РИА Новости. Девушка - подросток получила осколочные ранения в результате удара со стороны израильской армии в пограничной деревне Хула в южном Ливане, рассказала РИА Новости бабушка пострадавшей.
«
"Мы сидели во дворе, внучка сидела напротив нас. В какой-то момент раздался взрыв прямо возле дома, потом я увидела кровь на спине внучки, ее отвезли в госпиталь", - рассказала собеседница агентства.
Последствия израильского авиаудара в Джабалии, сектор Газа - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Геноцид — это не преступление: Запад "вписался" за Израиль
13 октября, 08:00
По словам родственницы, перед ударом над деревней на низкой высоте был виден беспилотник.
«
"Осколками от снаряда разбило стекла дома и машины на парковке. Выбило окна в магазинах. Мы сначала подумали, что снаряд попал в дом , так как его затрясло", - добавила родственница пострадавшей.
Бойцы движения "Хезболла" в четверг нанесли удар по опорному пункту "аль-Аббад" израильской армии в поселении Манара, граничащего с ливанской деревней Хула. В ответ по деревне был открыт огонь из артиллерии.
Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа.
Мужчина около зданий, разрушенных в результате израильских ракетных ударов по Газе - РИА Новости, 1920, 14.10.2023
Европа — Палестина — Израиль: по худшему из сценариев
14 октября, 08:00
Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.
Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.
 
В миреИзраильЛиванХезболлаХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор Газа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала