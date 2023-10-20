https://ria.ru/20231020/livan-1904193504.html

Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана

Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана - РИА Новости, 20.10.2023

Очевидцы: девочку-подростка ранило при обстреле Израилем южного Ливана

Девушка - подросток получила осколочные ранения в результате удара со стороны израильской армии в пограничной деревне Хула в южном Ливане, рассказала РИА... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:35

2023-10-20T16:35

2023-10-20T16:35

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ливан

хезболла

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ЮЖНЫЙ ЛИВАН, 20 окт - РИА Новости. Девушка - подросток получила осколочные ранения в результате удара со стороны израильской армии в пограничной деревне Хула в южном Ливане, рассказала РИА Новости бабушка пострадавшей. "Мы сидели во дворе, внучка сидела напротив нас. В какой-то момент раздался взрыв прямо возле дома, потом я увидела кровь на спине внучки, ее отвезли в госпиталь", - рассказала собеседница агентства. По словам родственницы, перед ударом над деревней на низкой высоте был виден беспилотник. "Осколками от снаряда разбило стекла дома и машины на парковке. Выбило окна в магазинах. Мы сначала подумали, что снаряд попал в дом , так как его затрясло", - добавила родственница пострадавшей. Бойцы движения "Хезболла" в четверг нанесли удар по опорному пункту "аль-Аббад" израильской армии в поселении Манара, граничащего с ливанской деревней Хула. В ответ по деревне был открыт огонь из артиллерии. Обстрелы с обеих сторон на ливано-израильской границе продолжаются уже больше недели. Ситуация резко обострилась после того, как Израиль объявил о военной операции против движения ХАМАС в секторе Газа. Утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". Кроме того, после массированных ракетных ударов бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: была приостановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Число жертв в секторе Газа достигло 3478 человек, а погибших жителей Израиля - тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. Сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. По разным данным, в плену у ХАМАС может находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа порядка 200-250 пленных.

https://ria.ru/20231013/izrail-1902376854.html

https://ria.ru/20231014/stsenariy-1902640530.html

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ливан

сектор газа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, израиль, ливан, хезболла, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа