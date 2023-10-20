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Кравцов поздравил учеников и педагогов урюпинского Лицея с 20-летием - РИА Новости, 20.10.2023
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Год педагога и наставника
Год педагога и наставника
 
11:43 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/litsey-1904069476.html
Кравцов поздравил учеников и педагогов урюпинского Лицея с 20-летием
Кравцов поздравил учеников и педагогов урюпинского Лицея с 20-летием - РИА Новости, 20.10.2023
Кравцов поздравил учеников и педагогов урюпинского Лицея с 20-летием
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил педагогический коллектив и учеников Лицея города Урюпинска Волгоградской области с 20-летием их учебного... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T11:43
2023-10-20T11:43
год педагога и наставника
сергей кравцов
урюпинск
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил педагогический коллектив и учеников Лицея города Урюпинска Волгоградской области с 20-летием их учебного заведения, а также с Всероссийским днем лицеиста."Поздравляю вас с 20-летием работы вашего учебного заведения в статусе лицея. Он является одним из старейших учреждений Волгоградской области, его история начинается еще в ХХ веке. Сегодня по всей стране мы отмечаем также Всероссийский день лицеиста. В этот день, 19 октября 1811 года, открыл свои двери Императорский Царскосельский лицей. Знаменательная дата Урюпинского лицея приходится на Год педагога и наставника. В связи с этим хотел бы поблагодарить педагогический коллектив лицея и всех учителей Волгоградской области", – сказал Сергей Кравцов по видеосвязи.Министр просвещения пообщался также с лицеистами, спросил, как проходит их обучение, поинтересовался планами на поступление в вузы. Он добавил, что лицеи есть как в Москве и Московской области, так и в других регионах, в том числе в Волгоградской области, поэтому важно анализировать и распространять эффективный опыт этих учебных заведений.Председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина рассказала о планах на капитальный ремонт зданий школ Волгоградской области. Реализация работ начнется с января 2024 года в соответствии с графиком обучения каждого учебного заведения. В рамках двухгодичного цикла в 2024–2025 годах запланирован в том числе капитальный ремонт здания Урюпинского лицея.Лицей поздравил также один из его выпускников – президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов."Школа в свое время не случайно была преобразована в лицей. Лицей отличается системой воспитания – воспитания личностей, которые активно работают на благо общества сверх своих должностных обязанностей. Для меня школа стала школой смыслов жизни. При этом без назиданий. Школа дала возможность работать в коллективе, стать председателем пионерской дружины школы и секретарем комитета комсомола школы. Вот уже ровно 55 лет после окончания школы мы, выпускники, встречаемся нашим классом каждые пять лет. В августе этого года это было в 11-й раз!" – отметил он.Директор лицея Ирина Сагалаева сообщила, что за 20 лет работы лицея завершили обучение десять выпусков, в среднем 15% учащихся 9-х классов и 22% учащихся 11-х классов получили аттестаты с отличием. Она добавила, что весь коллектив учебного заведения делает все, чтобы дать учащимся полноценное качественное образование, сделать лицей комфортным пространством для обучения.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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сергей кравцов, урюпинск
Год педагога и наставника, Сергей Кравцов, Урюпинск

Кравцов поздравил учеников и педагогов урюпинского Лицея с 20-летием

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр просвещения РФ Сергей Кравцов
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Министр просвещения РФ Сергей Кравцов поздравил педагогический коллектив и учеников Лицея города Урюпинска Волгоградской области с 20-летием их учебного заведения, а также с Всероссийским днем лицеиста.
"Поздравляю вас с 20-летием работы вашего учебного заведения в статусе лицея. Он является одним из старейших учреждений Волгоградской области, его история начинается еще в ХХ веке. Сегодня по всей стране мы отмечаем также Всероссийский день лицеиста. В этот день, 19 октября 1811 года, открыл свои двери Императорский Царскосельский лицей. Знаменательная дата Урюпинского лицея приходится на Год педагога и наставника. В связи с этим хотел бы поблагодарить педагогический коллектив лицея и всех учителей Волгоградской области", – сказал Сергей Кравцов по видеосвязи.
Министр просвещения пообщался также с лицеистами, спросил, как проходит их обучение, поинтересовался планами на поступление в вузы. Он добавил, что лицеи есть как в Москве и Московской области, так и в других регионах, в том числе в Волгоградской области, поэтому важно анализировать и распространять эффективный опыт этих учебных заведений.
Председатель Комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области Лариса Савина рассказала о планах на капитальный ремонт зданий школ Волгоградской области. Реализация работ начнется с января 2024 года в соответствии с графиком обучения каждого учебного заведения. В рамках двухгодичного цикла в 2024–2025 годах запланирован в том числе капитальный ремонт здания Урюпинского лицея.
Лицей поздравил также один из его выпускников – президент Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов.
"Школа в свое время не случайно была преобразована в лицей. Лицей отличается системой воспитания – воспитания личностей, которые активно работают на благо общества сверх своих должностных обязанностей. Для меня школа стала школой смыслов жизни. При этом без назиданий. Школа дала возможность работать в коллективе, стать председателем пионерской дружины школы и секретарем комитета комсомола школы. Вот уже ровно 55 лет после окончания школы мы, выпускники, встречаемся нашим классом каждые пять лет. В августе этого года это было в 11-й раз!" – отметил он.
Директор лицея Ирина Сагалаева сообщила, что за 20 лет работы лицея завершили обучение десять выпусков, в среднем 15% учащихся 9-х классов и 22% учащихся 11-х классов получили аттестаты с отличием. Она добавила, что весь коллектив учебного заведения делает все, чтобы дать учащимся полноценное качественное образование, сделать лицей комфортным пространством для обучения.
 
Год педагога и наставникаСергей КравцовУрюпинск
 
 
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