https://ria.ru/20231020/lekarstva-1904195747.html

В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов

В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов - РИА Новости, 20.10.2023

В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов

В Госдуме предлагают в доставку маркетплейсов на дом включить льготные рецептурные лекарства для людей с хроническими заболеваниями, сообщил глава комитета... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T16:41

2023-10-20T16:41

2023-10-20T16:49

общество

госдума рф

яндекс

ozon

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845454659_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bc8c3ece5e3baa24ef5163c651ab9a59.jpg

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуме предлагают в доставку маркетплейсов на дом включить льготные рецептурные лекарства для людей с хроническими заболеваниями, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Мы предложили... попробовать туда включить, это пока только обсуждение... льготные лекарства. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей... чтобы пациент мог получить свои лекарства домой - Яндекс еда, OZON", - сказал он на конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Также, по словам депутата, на активной стадии обсуждения находится инициатива о штрафах за невозвращение целевиков после обучения в регионы. "На невероятно активном обсуждении (законопроект)... Мне кажется, штрафы или какие-то меры, которые позволят увеличить сумму, которую нужно выплатить обратно... я думаю... может, до конца весенний сессии мы ее вам в каком-то варианте отдадим", - ответил он на вопрос журналиста о подготовке законопроекта о штрафах за невозвращение целевиков после обучения в регионы.

https://ria.ru/20231019/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html

https://ria.ru/20231019/lekarstva-1903832496.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф, яндекс, ozon