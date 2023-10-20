https://ria.ru/20231020/lekarstva-1904195747.html
В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов
В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов - РИА Новости, 20.10.2023
В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов
В Госдуме предлагают в доставку маркетплейсов на дом включить льготные рецептурные лекарства для людей с хроническими заболеваниями, сообщил глава комитета... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T16:41
2023-10-20T16:41
2023-10-20T16:49
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МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуме предлагают в доставку маркетплейсов на дом включить льготные рецептурные лекарства для людей с хроническими заболеваниями, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. "Мы предложили... попробовать туда включить, это пока только обсуждение... льготные лекарства. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей... чтобы пациент мог получить свои лекарства домой - Яндекс еда, OZON", - сказал он на конференции в медиагруппе "Россия сегодня". Также, по словам депутата, на активной стадии обсуждения находится инициатива о штрафах за невозвращение целевиков после обучения в регионы. "На невероятно активном обсуждении (законопроект)... Мне кажется, штрафы или какие-то меры, которые позволят увеличить сумму, которую нужно выплатить обратно... я думаю... может, до конца весенний сессии мы ее вам в каком-то варианте отдадим", - ответил он на вопрос журналиста о подготовке законопроекта о штрафах за невозвращение целевиков после обучения в регионы.
https://ria.ru/20231019/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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общество, госдума рф, яндекс, ozon
Общество, Госдума РФ, Яндекс, Ozon
В ГД предложили включить ряд рецептурных лекарств в доставку маркетплейсов
В ГД предложили включить льготные рецептурные лекарства в доставку маркетплейсов
МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. В Госдуме предлагают в доставку маркетплейсов на дом включить льготные рецептурные лекарства для людей с хроническими заболеваниями, сообщил глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев.
"Мы предложили... попробовать туда включить, это пока только обсуждение... льготные лекарства. Мы же задумывали эту систему для продажи лекарств дистанционно рецептурных для хронически болеющих людей... чтобы пациент мог получить свои лекарства домой - Яндекс
еда, OZON
", - сказал он на конференции в медиагруппе "Россия сегодня".
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Также, по словам депутата, на активной стадии обсуждения находится инициатива о штрафах за невозвращение целевиков после обучения в регионы.
"На невероятно активном обсуждении (законопроект)... Мне кажется, штрафы или какие-то меры, которые позволят увеличить сумму, которую нужно выплатить обратно... я думаю... может, до конца весенний сессии мы ее вам в каком-то варианте отдадим", - ответил он на вопрос журналиста о подготовке законопроекта о штрафах за невозвращение целевиков после обучения в регионы.
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