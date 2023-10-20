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Финансовая поддержка привлекает в Кузбасс специалистов из других регионов - РИА Новости, 20.10.2023
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14:46 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/kuzbass-1904152490.html
Финансовая поддержка привлекает в Кузбасс специалистов из других регионов
Финансовая поддержка привлекает в Кузбасс специалистов из других регионов - РИА Новости, 20.10.2023
Финансовая поддержка привлекает в Кузбасс специалистов из других регионов
Финансовая поддержка помогает привлечь в Кузбасс востребованных специалистов из других регионов, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T14:46
2023-10-20T14:46
новокузнецк
сергей цивилев
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Финансовая поддержка помогает привлечь в Кузбасс востребованных специалистов из других регионов, сообщает пресс-служба правительства региона. "С апреля этого года в Кузбассе действует новая мера финансовой поддержки — единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Ее могут получить зарегистрированные в службе занятости безработные и ищущие работу жители других регионов, готовые переехать для трудоустройства в Кузбасс", - говорится в сообщении. "Кузбасс - динамично развивающийся современный регион. У нас появляются новые производства, создаются рабочие места и нам необходимы квалифицированные специалисты в приоритетных для региона отраслях. Мы готовы поддержать тех, кто хочет переехать к нам, жить здесь и работать, связать свое будущее с Кузбассом", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что первыми получили финансовую поддержку 10 человек из Новосибирской, Иркутской, Саратовской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Башкирии. Сейчас еще 5 человек оформляют документы. Самыми популярными городами для переезда стали Новокузнецк, Белово, Междуреченск и Гурьевск. Отмечается, что все специалисты имеют востребованные в нашем регионе профессии и трудоустроены на постоянные рабочие места в сферах образования, строительства, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения. Среди новых жителей Кузбасса - педагог, инженер-конструктор, главный механик, машинист крана, газоэлектросварщик, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры. В числе тех, кто оформляет документы для переезда и трудоустройства, - будущие кадры для здравоохранения, образования, лесного хозяйства. К примеру, Елизавета Кардаш переселилась в Новокузнецк из Барнаула. Сразу после окончания университета трудоустроилась инженером-конструктором на местное предприятие. Руководство довольно молодым специалистом. Финансовая поддержка в 200 тысяч рублей стала хорошим подспорьем для обустройства на новом месте жительства. Единовременную выплату могут получить соискатели, которые устроились на кузбасские предприятия в одной из приоритетных для региона отраслей экономики - строительство, информация и связь, образование, здравоохранение, социальные услуги, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение. С 19 сентября в список добавили оптовую и розничную торговлю и ремонт автотранспортных средств. С подробной информацией о порядке и условиях оказания финансовой поддержки можно ознакомиться на портале минтруда Кузбасса.
https://ria.ru/20231018/kuzbass-1903631089.html
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новокузнецк, сергей цивилев, кемеровская область
Новокузнецк, Сергей Цивилев, Кемеровская область

Финансовая поддержка привлекает в Кузбасс специалистов из других регионов

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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КЕМЕРОВО, 20 окт – РИА Новости. Финансовая поддержка помогает привлечь в Кузбасс востребованных специалистов из других регионов, сообщает пресс-служба правительства региона.
«
"С апреля этого года в Кузбассе действует новая мера финансовой поддержки — единовременная выплата в размере 200 тысяч рублей. Ее могут получить зарегистрированные в службе занятости безработные и ищущие работу жители других регионов, готовые переехать для трудоустройства в Кузбасс", - говорится в сообщении.
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«
"Кузбасс - динамично развивающийся современный регион. У нас появляются новые производства, создаются рабочие места и нам необходимы квалифицированные специалисты в приоритетных для региона отраслях. Мы готовы поддержать тех, кто хочет переехать к нам, жить здесь и работать, связать свое будущее с Кузбассом", - приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что первыми получили финансовую поддержку 10 человек из Новосибирской, Иркутской, Саратовской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев, Башкирии. Сейчас еще 5 человек оформляют документы. Самыми популярными городами для переезда стали Новокузнецк, Белово, Междуреченск и Гурьевск.
Отмечается, что все специалисты имеют востребованные в нашем регионе профессии и трудоустроены на постоянные рабочие места в сферах образования, строительства, обрабатывающих производств, транспортировки и хранения. Среди новых жителей Кузбасса - педагог, инженер-конструктор, главный механик, машинист крана, газоэлектросварщик, слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры. В числе тех, кто оформляет документы для переезда и трудоустройства, - будущие кадры для здравоохранения, образования, лесного хозяйства.
К примеру, Елизавета Кардаш переселилась в Новокузнецк из Барнаула. Сразу после окончания университета трудоустроилась инженером-конструктором на местное предприятие. Руководство довольно молодым специалистом. Финансовая поддержка в 200 тысяч рублей стала хорошим подспорьем для обустройства на новом месте жительства.
Единовременную выплату могут получить соискатели, которые устроились на кузбасские предприятия в одной из приоритетных для региона отраслей экономики - строительство, информация и связь, образование, здравоохранение, социальные услуги, сельское и лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающее производство, транспортировка и хранение. С 19 сентября в список добавили оптовую и розничную торговлю и ремонт автотранспортных средств.
С подробной информацией о порядке и условиях оказания финансовой поддержки можно ознакомиться на портале минтруда Кузбасса.
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