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Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2023
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22:32 20.10.2023 (обновлено: 23:31 20.10.2023)
https://ria.ru/20231020/kurily-1904268074.html
Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник
Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2023
Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник
Внесенный в реестр иноагентов Георгий Кунадзе* во время работы в МИД России на должности заместителя министра лоббировал передачу Курильских островов Японии,... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T22:32
2023-10-20T23:31
токио
в мире
япония
курильские острова
андрей козырев
россия
москва
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Внесенный в реестр иноагентов Георгий Кунадзе* во время работы в МИД России на должности заместителя министра лоббировал передачу Курильских островов Японии, рассказал РИА Новости дипломатический источник.&quot;Во время козыревщины Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии&quot;, — рассказал собеседник агентства.Минюст включил Кунадзе в перечень иноагентов в пятницу. Должность замглавы МИД он занимал в 1991-1993 годах, когда ведомство возглавлял Андрей Козырев.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой. По окончании Второй мировой войны документ так и не был подписан. В 1956-м СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, японская сторона же считала сделку только частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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токио, в мире, япония, курильские острова, андрей козырев, россия, москва
Токио, В мире, Япония, Курильские острова, Андрей Козырев, Россия, Москва
Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник

Диписточник: экс-замглавы МИД Кунадзе лоббировал передачу Курил Токио

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПоселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды
Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Внесенный в реестр иноагентов Георгий Кунадзе* во время работы в МИД России на должности заместителя министра лоббировал передачу Курильских островов Японии, рассказал РИА Новости дипломатический источник.
«

"Во время козыревщины Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии", — рассказал собеседник агентства.

Минюст включил Кунадзе в перечень иноагентов в пятницу. Должность замглавы МИД он занимал в 1991-1993 годах, когда ведомство возглавлял Андрей Козырев.
Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой. По окончании Второй мировой войны документ так и не был подписан. В 1956-м СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, японская сторона же считала сделку только частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.
Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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ТокиоВ миреЯпонияКурильские островаАндрей КозыревРоссияМосква
 
 
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