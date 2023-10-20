https://ria.ru/20231020/kurily-1904268074.html

Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник

Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник - РИА Новости, 20.10.2023

Экс-замглавы МИД Кунадзе* лоббировал передачу Курил Токио, сообщил источник

Внесенный в реестр иноагентов Георгий Кунадзе* во время работы в МИД России на должности заместителя министра лоббировал передачу Курильских островов Японии,... РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T22:32

2023-10-20T22:32

2023-10-20T23:31

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МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Внесенный в реестр иноагентов Георгий Кунадзе* во время работы в МИД России на должности заместителя министра лоббировал передачу Курильских островов Японии, рассказал РИА Новости дипломатический источник."Во время козыревщины Кунадзе активно лоббировал передачу Курильских островов Японии", — рассказал собеседник агентства.Минюст включил Кунадзе в перечень иноагентов в пятницу. Должность замглавы МИД он занимал в 1991-1993 годах, когда ведомство возглавлял Андрей Козырев.Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Москвой. По окончании Второй мировой войны документ так и не был подписан. В 1956-м СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи двух островов в случае заключения мирного договора. Советский Союз рассчитывал поставить на этом точку, японская сторона же считала сделку только частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

https://ria.ru/20230802/kurily-1887783511.html

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