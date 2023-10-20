https://ria.ru/20231020/krym-1904176708.html

Крым начал регулярное автобусное сообщение с Белоруссией

Крым начал регулярное автобусное сообщение с Белоруссией - РИА Новости, 20.10.2023

Крым начал регулярное автобусное сообщение с Белоруссией

Первый автобус из Крыма отправится в столицу Белоруссии в пятницу, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. РИА Новости, 20.10.2023

2023-10-20T14:44

2023-10-20T14:44

2023-10-20T15:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 окт – РИА Новости. Первый автобус из Крыма отправится в столицу Белоруссии в пятницу, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. "Сегодня в 16.30 из Ялты первый автобус отправится по маршруту в Минск", – сказал он. Перевозчик крымский, добавил министр. В Крыму автобус остановится также в Алуште, Симферополе и Феодосии, чтобы взять пассажиров. Полное время в пути составит 35 часов, добавил он. Периодичность движения – один раз в 4 дня. Это первый автобусный маршрут в столицу республики из Крыма. Как уточнили РИА Новости в справочной службе автовокзала Ялты, откуда отправится первый рейс в Минск, автобус сделает остановки в Керчи, далее в Краснодаре. Затем автобус пройдет через Ростов, Белгород, Воронеж, Курск, Орел, Брянск, Гомель, Жлобин, Бобруйск. Полная стоимость билета от Ялты до Минска составляет 5,5 тысячи рублей.

https://ria.ru/20231020/sochi-1904111154.html

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новости - туризм, республика крым, белоруссия, туризм, куда поехать, минск