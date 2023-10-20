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Косачев оценил высказывание Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
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12:40 20.10.2023
https://ria.ru/20231020/kosachev-1904098037.html
Косачев оценил высказывание Байдена о помощи Украине и Израилю
Косачев оценил высказывание Байдена о помощи Украине и Израилю - РИА Новости, 20.10.2023
Косачев оценил высказывание Байдена о помощи Украине и Израилю
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя выступление американского президента Джо Байдена по ситуации на Украине и в Израиле, заявил, что его... РИА Новости, 20.10.2023
2023-10-20T12:40
2023-10-20T12:40
в мире
сша
украина
израиль
константин косачев
джо байден
совет федерации рф
хамас
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МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя выступление американского президента Джо Байдена по ситуации на Украине и в Израиле, заявил, что его риторика сводится к тому, что все в мире должно происходить исключительно в интересах Вашингтона, поэтому не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только реализация планов США. "Ключевое в обращении к стране президента США Джо Байдена – победа Украины и Израиля "жизненно важна для безопасности Америки". А потраченные на нее средства принесут "дивиденды" в течение жизни нескольких поколений. Цинично, но точно, дело вовсе не в Украине или Израиле. А исключительно в интересах самих США. Поэтому и не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только победа. Ибо есть союзники США, и есть абсолютное зло, чьи интересы учитывать не нужно", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев также отметил, что чисто бизнес, вложения, которые принесут дивиденды в виде продолжения мирового господства. По мнению Косачева, Байден произнес вполне справедливые слова: "Диктаторы, не поплатившиеся за свою агрессию, производят еще больше хаоса, разрушений и смертей". Именно это и происходит в однополярном мире, которым пытается править единоличный диктатор, не ответивший еще ни за одну свою агрессию, подчеркнул сенатор. "Поэтому самое вредное заблуждение США, которое четко сформулировал хозяин Белого дома: "Американское лидерство поддерживает безопасность во всем мире". Ровно наоборот. Это лидерство любыми средствами поддерживает безопасность вассалов США, но все больше в ущерб всем прочим странам, составляющим мировое большинство. И то, что мир полыхает уже в самых разных концах – следствие не нехватки американского лидерства, а его избытка", - уверен Косачев. По словам законодателя, Байден пытается представить это в виде восстания против ценностей, а не против диктата США. "И Россия, и ХАМАС, "хотят полностью уничтожить соседствующие с ними демократии", - добавил он. По мнению Косачева, Израиль подвергся атакам не потому, что там демократия. "А вследствие его последовательной линии на притеснение палестинцев и многолетнее выдавливание их со своих земель. Никто не одобряет методы, которыми совершены атаки, но все понимают причины этих атак", - написал он. Точно так же конфликт на Украине начался не потому, что там противостоят "правильные" ценности "неправильным". Разве что антидемократические практики незаконных властей в Киеве после госпереворота поспособствовали обострению ситуации, отметил парламентарий. "Однако ключевыми там были геополитический и националистический факторы. Победила линия на вовлечение Украины в НАТО любой ценой. Без этого, без влияния Америки, не было бы никакого конфликта, его многочисленных жертв, беженцев, разрухи и крови. Но мировой диктатор и здесь, похоже, не ответит за содеянное, а уже подсчитывает дивиденды", - подчеркнул Косачев.
https://ria.ru/20231020/medvedev-1904071489.html
https://ria.ru/20231020/mechta-1903995739.html
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в мире, сша, украина, израиль, константин косачев, джо байден, совет федерации рф, хамас, нато, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Украина, Израиль, Константин Косачев, Джо Байден, Совет Федерации РФ, ХАМАС, НАТО, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Косачев оценил высказывание Байдена о помощи Украине и Израилю

Косачев: Байден честно признал, что все должно происходить в интересах США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКонстантин Косачев
Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Константин Косачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя выступление американского президента Джо Байдена по ситуации на Украине и в Израиле, заявил, что его риторика сводится к тому, что все в мире должно происходить исключительно в интересах Вашингтона, поэтому не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только реализация планов США.
"Ключевое в обращении к стране президента США Джо Байдена – победа Украины и Израиля "жизненно важна для безопасности Америки". А потраченные на нее средства принесут "дивиденды" в течение жизни нескольких поколений. Цинично, но точно, дело вовсе не в Украине или Израиле. А исключительно в интересах самих США. Поэтому и не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только победа. Ибо есть союзники США, и есть абсолютное зло, чьи интересы учитывать не нужно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.10.2023
Медведев резко отреагировал на слова Байдена о помощи Украине и Израилю
11:45
Косачев также отметил, что чисто бизнес, вложения, которые принесут дивиденды в виде продолжения мирового господства.
По мнению Косачева, Байден произнес вполне справедливые слова: "Диктаторы, не поплатившиеся за свою агрессию, производят еще больше хаоса, разрушений и смертей". Именно это и происходит в однополярном мире, которым пытается править единоличный диктатор, не ответивший еще ни за одну свою агрессию, подчеркнул сенатор.
Последствия удара по больнице в секторе Газа
© AP Photo / Abed Khaled

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

Тела погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8
© AFP 2023 / Mahmud Turkia

Большинство из них — женщины и дети.

Протесты в Триполи после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8
© AFP 2023 / Joseph Eid

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

Протесты в Аккаре (Ливан) после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8
© AP Photo / Emrah Gurel

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

Протесты в Стамбуле после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8
© AP Photo / Abed Khaled

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

Палестинцы, спасшиеся после взрыва в больнице Аль-Ахли в секторе Газа

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8
© AP Photo / STR

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

Протесты в Марокко после взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8
© AFP 2023 / Nemer Dawood

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

Родственники погибших в результате взрыва в больнице Аль-Ахли в Газе

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8

Баптистская больница "Аль-Ахли" подверглась удару.

© AP Photo / Abed Khaled
1 из 8

Минздрав Газы заявил, что погибли более 500 человек.

© AP Photo / Abed Khaled
2 из 8

Большинство из них — женщины и дети.

© AFP 2023 / Mahmud Turkia
3 из 8

МИД Палестины заявил, что удар нанесли израильские самолеты.

© AFP 2023 / Joseph Eid
4 из 8

Армия Израиля утверждает, что в больницу попала ракета, которую неудачно запустила палестинская группировка "Исламский джихад".

© AP Photo / Emrah Gurel
5 из 8

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар по больнице и заявил, что в ужасе от убийства сотен мирных граждан.

© AP Photo / Abed Khaled
6 из 8

В нескольких странах вспыхнули крупные демонстрации в поддержку Палестины.

© AP Photo / STR
7 из 8

Они охватили не только Ближний Восток, но и Африку, Европу и Латинскую Америку.

© AFP 2023 / Nemer Dawood
8 из 8
"Поэтому самое вредное заблуждение США, которое четко сформулировал хозяин Белого дома: "Американское лидерство поддерживает безопасность во всем мире". Ровно наоборот. Это лидерство любыми средствами поддерживает безопасность вассалов США, но все больше в ущерб всем прочим странам, составляющим мировое большинство. И то, что мир полыхает уже в самых разных концах – следствие не нехватки американского лидерства, а его избытка", - уверен Косачев.
По словам законодателя, Байден пытается представить это в виде восстания против ценностей, а не против диктата США. "И Россия, и ХАМАС, "хотят полностью уничтожить соседствующие с ними демократии", - добавил он.
Президент США Джо Байден во время выступления по ситуации в Израиле
В Госдуме заявили, что Байден разрушил "американскую мечту"
09:18
По мнению Косачева, Израиль подвергся атакам не потому, что там демократия. "А вследствие его последовательной линии на притеснение палестинцев и многолетнее выдавливание их со своих земель. Никто не одобряет методы, которыми совершены атаки, но все понимают причины этих атак", - написал он.
Точно так же конфликт на Украине начался не потому, что там противостоят "правильные" ценности "неправильным". Разве что антидемократические практики незаконных властей в Киеве после госпереворота поспособствовали обострению ситуации, отметил парламентарий. "Однако ключевыми там были геополитический и националистический факторы. Победила линия на вовлечение Украины в НАТО любой ценой. Без этого, без влияния Америки, не было бы никакого конфликта, его многочисленных жертв, беженцев, разрухи и крови. Но мировой диктатор и здесь, похоже, не ответит за содеянное, а уже подсчитывает дивиденды", - подчеркнул Косачев.
 
В миреСШАУкраинаИзраильКонстантин КосачевДжо БайденСовет Федерации РФХАМАСНАТООбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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