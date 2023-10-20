Косачев оценил высказывание Байдена о помощи Украине и Израилю

МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя выступление американского президента Джо Байдена по ситуации на Украине и в Израиле, заявил, что его риторика сводится к тому, что все в мире должно происходить исключительно в интересах Вашингтона, поэтому не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только реализация планов США. "Ключевое в обращении к стране президента США Джо Байдена – победа Украины и Израиля "жизненно важна для безопасности Америки". А потраченные на нее средства принесут "дивиденды" в течение жизни нескольких поколений. Цинично, но точно, дело вовсе не в Украине или Израиле. А исключительно в интересах самих США. Поэтому и не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только победа. Ибо есть союзники США, и есть абсолютное зло, чьи интересы учитывать не нужно", - написал сенатор в своем Telegram-канале. Косачев также отметил, что чисто бизнес, вложения, которые принесут дивиденды в виде продолжения мирового господства. По мнению Косачева, Байден произнес вполне справедливые слова: "Диктаторы, не поплатившиеся за свою агрессию, производят еще больше хаоса, разрушений и смертей". Именно это и происходит в однополярном мире, которым пытается править единоличный диктатор, не ответивший еще ни за одну свою агрессию, подчеркнул сенатор. "Поэтому самое вредное заблуждение США, которое четко сформулировал хозяин Белого дома: "Американское лидерство поддерживает безопасность во всем мире". Ровно наоборот. Это лидерство любыми средствами поддерживает безопасность вассалов США, но все больше в ущерб всем прочим странам, составляющим мировое большинство. И то, что мир полыхает уже в самых разных концах – следствие не нехватки американского лидерства, а его избытка", - уверен Косачев. По словам законодателя, Байден пытается представить это в виде восстания против ценностей, а не против диктата США. "И Россия, и ХАМАС, "хотят полностью уничтожить соседствующие с ними демократии", - добавил он. По мнению Косачева, Израиль подвергся атакам не потому, что там демократия. "А вследствие его последовательной линии на притеснение палестинцев и многолетнее выдавливание их со своих земель. Никто не одобряет методы, которыми совершены атаки, но все понимают причины этих атак", - написал он. Точно так же конфликт на Украине начался не потому, что там противостоят "правильные" ценности "неправильным". Разве что антидемократические практики незаконных властей в Киеве после госпереворота поспособствовали обострению ситуации, отметил парламентарий. "Однако ключевыми там были геополитический и националистический факторы. Победила линия на вовлечение Украины в НАТО любой ценой. Без этого, без влияния Америки, не было бы никакого конфликта, его многочисленных жертв, беженцев, разрухи и крови. Но мировой диктатор и здесь, похоже, не ответит за содеянное, а уже подсчитывает дивиденды", - подчеркнул Косачев.
МОСКВА, 20 окт – РИА Новости. Вице-спикер Совфеда Константин Косачев, комментируя выступление американского президента Джо Байдена по ситуации на Украине и в Израиле, заявил, что его риторика сводится к тому, что все в мире должно происходить исключительно в интересах Вашингтона, поэтому не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только реализация планов США.
"Ключевое в обращении к стране президента США Джо Байдена – победа Украины и Израиля "жизненно важна для безопасности Америки". А потраченные на нее средства принесут "дивиденды" в течение жизни нескольких поколений. Цинично, но точно, дело вовсе не в Украине или Израиле. А исключительно в интересах самих США. Поэтому и не должно быть мира, диалога и компромиссов, а только победа. Ибо есть союзники США, и есть абсолютное зло, чьи интересы учитывать не нужно", - написал сенатор в своем Telegram-канале.
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Косачев также отметил, что чисто бизнес, вложения, которые принесут дивиденды в виде продолжения мирового господства.
По мнению Косачева, Байден произнес вполне справедливые слова: "Диктаторы, не поплатившиеся за свою агрессию, производят еще больше хаоса, разрушений и смертей". Именно это и происходит в однополярном мире, которым пытается править единоличный диктатор, не ответивший еще ни за одну свою агрессию, подчеркнул сенатор.
"Поэтому самое вредное заблуждение США, которое четко сформулировал хозяин Белого дома: "Американское лидерство поддерживает безопасность во всем мире". Ровно наоборот. Это лидерство любыми средствами поддерживает безопасность вассалов США, но все больше в ущерб всем прочим странам, составляющим мировое большинство. И то, что мир полыхает уже в самых разных концах – следствие не нехватки американского лидерства, а его избытка", - уверен Косачев.
По словам законодателя, Байден пытается представить это в виде восстания против ценностей, а не против диктата США. "И Россия, и ХАМАС, "хотят полностью уничтожить соседствующие с ними демократии", - добавил он.
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По мнению Косачева, Израиль подвергся атакам не потому, что там демократия. "А вследствие его последовательной линии на притеснение палестинцев и многолетнее выдавливание их со своих земель. Никто не одобряет методы, которыми совершены атаки, но все понимают причины этих атак", - написал он.
Точно так же конфликт на Украине начался не потому, что там противостоят "правильные" ценности "неправильным". Разве что антидемократические практики незаконных властей в Киеве после госпереворота поспособствовали обострению ситуации, отметил парламентарий. "Однако ключевыми там были геополитический и националистический факторы. Победила линия на вовлечение Украины в НАТО любой ценой. Без этого, без влияния Америки, не было бы никакого конфликта, его многочисленных жертв, беженцев, разрухи и крови. Но мировой диктатор и здесь, похоже, не ответит за содеянное, а уже подсчитывает дивиденды", - подчеркнул Косачев.
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